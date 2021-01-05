Найбільша зарядна станція Tesla відкрилася в Шанхаї

У Китаї почала роботу найбільша у світі зарядна станція Tesla.

Про це повідомляє портал Engadget. У шанхайському торговому комплексі Jing'an International Center на одному з паркінгів відкрилася станція, яка дозволяє одночасно заряджати 72 електромобілі.

У шанхайському торговому комплексі Jing'an International Center розпочала роботу найбільша у світі зарядна станція Tesla twitter.com/JayinShanghai

Це вже друга подібна станція. Торік у Каліфорнії був відкритий зарядний центр на 56 машин. Але якщо китайський майданчик може похвалитися кількістю місць, то у американців свій привід для гордості – їхня станція є найпотужнішою у світі. Справа в тому, що в Шанхаї використовуються термінали Supercharger V2 потужністю до 150 кВт, а у американському Фаєрбо застосовуються Supercharger V3, здатні віддавати до 250 кВт.

У Шанхаї використовуються термінали Supercharger V2 потужністю до 150 кВт twitter.com/JayinShanghai

Раніше компанія поділилася інформацією про свої успіхи минулого року. Так, за даними порталу Сleantechnica, Tesla виготовила 509 737 електромобілів, що на 40% перевищує показники 2019 року. Протягом року покупці отримали 499 550 електрокарів марки, а бестселером стала компактна модель Tesla Model 3 з результатом 358 351 авто.

Одночасно на станції в Шанхаї може заряджатися 72 електрокари twitter.com/JayinShanghai

У нинішньому році Tesla має намір вийти на ринок Індії, яка стане 34 країною світу, де офіційно представлена продукція американського бренду.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в поліції штату Нью-Йорк з'явився електричний кросовер Tesla Model Y, а компанія Fisker показала тизер електричного пікапа.