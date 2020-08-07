Cadillac готує свій перший в історії електричний кросовер
Компанія Cadillac має намір почати виробництво першого в своїй історії кросовера на електротязі. Прототип новинки, що отримал ім'я Lyriq презентували для світової громадськості.
За словами представників компанії, прототип на "80-85% відповідає майбутньої серійної моделі". За своїми розмірами, він займе проміжне місце між Cadillac XT5 (довжина 4813 мм) і XT6 (5050 мм), тобто буде порівнянний з Tesla Model X.
Cadillac Lyric буде використовувати електричну модульну платформу з високопродуктивними батареями Ultium. У топової версії новинка отримає батарею енергоємністю 100 кВтч, що дозволить долати без зупинки понад 480 км. Також автовиробник обіцяє, що Lyriq зможе використовувати швидкі зарядні станції потужністю до 150 кВт.
В акумуляторної батареї GM Ultium застосовується унікальна комбінація нікелю, кобальту, марганцю і алюмінію (NCMA). В якості катода використовується алюміній, щоб знизити потребу в рідкоземельних матеріалах, таких як кобальт. За словами творців, така батарея вимагає на 70% менше кобальту в порівнянні з нинішніми батареями GM. Крім того, за рахунок оптимізації конструкції в батарейному модулі вдалося мінімізувати кількість проводів.
Одним з найяскравіших елементів салону нового Cadillac Lyriq є величезний 33-дюймовий LED-дисплей, який займає більшу частину приладової панелі. Він забезпечить водія і його супутників різноманітною інформацією, дозволить управляти мультимедійною системою і допоміжними функціями.
За твердженням творців, цей дисплей має найвищу щільність пікселів серед аналогів, що використовуються іншими автовиробниками. Він здатний відображати понад мільярд кольорів – в 64 рази більше, ніж у будь-якого іншого авто.
Також в машині встановили спливаючий дисплей з розширеною реальністю: в ближній площині відображається швидкість і інші оперативні дані, а в далекій площині він показує навігаційні сигнали і важливі попередження. Крім того, Cadillac Lyriq отримає останню версію системи Super Cruise – першого в галузі повноцінного автопілота.
Cadillac також представить нову технологію шумозаглушення з великою кількістю датчиків і мікрофонів. Нова система дозволяє нейтралізувати шуми, в тому числі від коліс, в більш широкому діапазоні частот.
Купеподібний дизайн Cadillac Lyriq відрізняється чистими поверхнями і чіткими лініями.
У передній частині машини домінує облицювання з так званого "чорного кристала", яка також використовується для створення оригінального світлового малюнка в темний час доби. Цікаво вирішена фірмова емблема, яка виконана на світлодіодах.
"Lyriq є наступною ітерацію стилю культового бренду, засновану на електрифікації, яку може висловити тільки Cadillac", – розповідає Ендрю Сміт, виконавчий директор Global Cadillac Design. – Всередині і зовні Lyriq має продуману інтеграцію дизайну і технологій і покликаний зробити кожну поїздку подією ".
Виробництво серійної моделі планується почати в 2022 році. Покупцям будуть запропоновані кілька варіантів батарей і електромоторів, а також задне-, так і повнопривідні версії.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в розробці електричної платформи GM беруть участь фахівці компанії Honda.