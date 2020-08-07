Cadillac готує свій перший в історії електричний кросовер

Компанія Cadillac має намір почати виробництво першого в своїй історії кросовера на електротязі. Прототип новинки, що отримал ім'я Lyriq презентували для світової громадськості.

Прототип електричного кросовера Cadillac Lyriq. фото: media.gm.com

За словами представників компанії, прототип на "80-85% відповідає майбутньої серійної моделі". За своїми розмірами, він займе проміжне місце між Cadillac XT5 (довжина 4813 мм) і XT6 (5050 мм), тобто буде порівнянний з Tesla Model X.

Cadillac Lyric буде використовувати електричну модульну платформу з високопродуктивними батареями Ultium. У топової версії новинка отримає батарею енергоємністю 100 кВтч, що дозволить долати без зупинки понад 480 км. Також автовиробник обіцяє, що Lyriq зможе використовувати швидкі зарядні станції потужністю до 150 кВт.

Прототип електричного кросовера Cadillac Lyriq. фото: media.gm.com

В акумуляторної батареї GM Ultium застосовується унікальна комбінація нікелю, кобальту, марганцю і алюмінію (NCMA). В якості катода використовується алюміній, щоб знизити потребу в рідкоземельних матеріалах, таких як кобальт. За словами творців, така батарея вимагає на 70% менше кобальту в порівнянні з нинішніми батареями GM. Крім того, за рахунок оптимізації конструкції в батарейному модулі вдалося мінімізувати кількість проводів.

Прототип електричного кросовера Cadillac Lyriq. фото: media.gm.com

Одним з найяскравіших елементів салону нового Cadillac Lyriq є величезний 33-дюймовий LED-дисплей, який займає більшу частину приладової панелі. Він забезпечить водія і його супутників різноманітною інформацією, дозволить управляти мультимедійною системою і допоміжними функціями.

Прототип електричного кросовера Cadillac Lyriq. фото: media.gm.com

За твердженням творців, цей дисплей має найвищу щільність пікселів серед аналогів, що використовуються іншими автовиробниками. Він здатний відображати понад мільярд кольорів – в 64 рази більше, ніж у будь-якого іншого авто.

Прототип електричного кросовера Cadillac Lyriq. фото: media.gm.com

Також в машині встановили спливаючий дисплей з розширеною реальністю: в ближній площині відображається швидкість і інші оперативні дані, а в далекій площині він показує навігаційні сигнали і важливі попередження. Крім того, Cadillac Lyriq отримає останню версію системи Super Cruise – першого в галузі повноцінного автопілота.

Прототип електричного кросовера Cadillac Lyriq. фото: media.gm.com

Cadillac також представить нову технологію шумозаглушення з великою кількістю датчиків і мікрофонів. Нова система дозволяє нейтралізувати шуми, в тому числі від коліс, в більш широкому діапазоні частот.

Прототип електричного кросовера Cadillac Lyriq. фото: media.gm.com

Купеподібний дизайн Cadillac Lyriq відрізняється чистими поверхнями і чіткими лініями.

Прототип електричного кросовера Cadillac Lyriq. фото: media.gm.com

У передній частині машини домінує облицювання з так званого "чорного кристала", яка також використовується для створення оригінального світлового малюнка в темний час доби. Цікаво вирішена фірмова емблема, яка виконана на світлодіодах.

Прототип електричного кросовера Cadillac Lyriq. фото: media.gm.com

"Lyriq є наступною ітерацію стилю культового бренду, засновану на електрифікації, яку може висловити тільки Cadillac", – розповідає Ендрю Сміт, виконавчий директор Global Cadillac Design. – Всередині і зовні Lyriq має продуману інтеграцію дизайну і технологій і покликаний зробити кожну поїздку подією ".

Прототип електричного кросовера Cadillac Lyriq. фото: media.gm.com

Виробництво серійної моделі планується почати в 2022 році. Покупцям будуть запропоновані кілька варіантів батарей і електромоторів, а також задне-, так і повнопривідні версії.

Прототип електричного кросовера Cadillac Lyriq. фото: media.gm.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в розробці електричної платформи GM беруть участь фахівці компанії Honda.