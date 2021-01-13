Cadillac анонсував новий флагманський седан Celestiq

На виставці побутової електроніки в Лас-Вегасі компанія Cadillac представила тизери флагманського електричного седана Celestiq.

Про це повідомляє пресслужба виробника. За словами творців, новинка повинна встановити нові стандарти у сегменті представницьких седанів, а також продемонструвати дизайнерські й технологічні можливості бренду Cadillac.

Компанія Cadillac представила тизери флагманського електричного седана Celestiq media.cadillac.com

Для створення Cadillac Celestiq використовувалася модульна платформа Ultium, яка дозволила дизайнерам відчувати себе більш вільними у реалізації своїх ідей. Результатом став стильний та привабливий автомобіль з гармонійними пропорціями.

Для створення Cadillac Celestiq використовувалася модульна платформа Ultium media.cadillac.com

Кожен екземпляр нової моделі буде збиратися з урахуванням індивідуальних переваг майбутнього власника. У його обробці будуть використовуватися вишукані матеріали та декоративні елементи ручної роботи. Це допоможе максимально персоналізувати кожен екземпляр автомобіля.

Celestiq отримає унікальну панорамний дах, що складається з чотирьох смарт-панелей на основі зважених часток media.cadillac.com

Серед особливостей Celestiq – повний привід та повнокероване шасі. Але головною родзинкою новинки стане унікальний панорамний дах, що складається з чотирьох смарт-панелей на основі зважених часток (SPD). Він може миттєво затемнюватися або робитися прозорим, що дозволяє здійснювати точний контроль кількості світла, що проходить, та тепла.

Дах з SPD-панелей може миттєво затемнюватися або робитися прозорим media.cadillac.com

У салоні новинки буде використовуватися повністю цифрова приладова панель на всю ширину салону, з кількома сенсорними екранами, які дозволять водієві та передньому пасажирові не заважати один одному.

Автомобіль отримає цифрову панель приладів на всю ширину салону media.cadillac.com

А для задніх пасажирів будуть запропоновані індивідуальні екрани для роботи, відпочинку або розваг. Зручні крісла на обох рядах будуть розділені сенсорними консолями, що допомагають створити мешканцям салону максимальний рівень комфорту.

Презентація концепту відбудеться у найближчі місяці, а через рік можна очікувати появи його серійної інкарнації.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Cadillac представила електричний кроccовер Lyriq, а материнський концерн General Motors поділився стратегією розвитку і змінив фірмовий логотип.