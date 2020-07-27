Бюджетний електрокар за 15 000 євро здивував характеристиками

Новий бюджетний електромобіль eBussy – справжній прорив у світі доступного транспорту з Німеччини. Автори вирішили запропонувати дуже дешевий електрокар, але необхідно дочекатися серійного виробництва.

Варто почати з головного – ціна на eBussy лежить в діапазоні від 15 800 до 28 800 євро. Такий розбіг обумовлений тим, що німецький виробник запропонує відразу 10 різних кузовів. У eBussy модульна конструкція, тому великої різноманітності та помірних цін вдалося досягти продуманою уніфікацією компонентів.

У модельному ряду з'являться вантажівка, фургон, пікап і навіть кемпер для поїздок на природу – саме він і виявиться найбільш дорогою пропозицією в лінійці. Напевно це пов'язано з практичним салоном і великою кількістю додаткового обладнання.

Електромобіль eBussy може бути вантажівкою... Фото: eBussy

...і туристичним авто. Фото: eBussy

Але на цьому цікаві особливості бюджетного електромобіля не закінчуються. Завдяки масі від 450 до 600 кг модель оснастили двома невеликими електромоторами, встановленими в передніх колесах. Сумарна віддача становить всього 20 л.с. і дивовижні 1000 Нм крутного моменту.

Автори незвичайного проєкту розробили кілька практичних кузовів. Фото: eBussy

Автори незвичайного проєкту розробили кілька практичних кузовів. Фото: eBussy

Автори незвичайного проєкту розробили кілька практичних кузовів. Фото: eBussy

Також завдяки невеликій вазі запас ходу на батарейному блоці ємністю 10 кВтг складе 200 км. Але можна вибрати більш вражаючу батарею на 30 кВтг – в цьому випадку дальність пробігу зростає до 600 км.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про неймовірний електромобіль Ford, який отримав відразу 7 моторів і 1400 к.с. сумарної потужності.