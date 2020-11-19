BYD представили електро-таксі для китайського Uber

BYD розробила електромобіль D1 на замовлення транспортної компанії Didi Chuxiang, однією з найбільших служб таксі в Китаї. Новинка здатна подолати понад 400 км.

Про це повідомляє пресслужба Didi. Мінівен BYD D1 оснащений літій-іонною батареєю, яка забезпечує запас ходу на електротязі близько 418 км.

BYD D1 didiglobal.com

У рух автомобіль приводиться 100-кіловатним (136 к.с.) мотором. У списку опцій новинки система напівавтоматичного управління другого рівня, яка включає системи підтримки руху у смузі та екстреного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів, а також систему контролю за станом водія.

BYD D1 didiglobal.com

З урахуванням того, що D1 призначена насамперед для роботи в таксі, для пасажирів другого ряду передбачені два великі сенсорні дисплеї, розташованих на спинках передніх крісел. Вони пропонують різну інформацію, зокрема й навігацію. Для зручного доступу в просторий салон автомобіль оснащений великими зсувними дверима.

BYD D1 didiglobal.com

Передня частина салону має мінімалістичний дизайн, а більшість функцій управляється за допомогою сенсорного дисплея по центру торпеди. За словами представників BYD, фахівці компанії постаралися зробити водійське сидіння максимально комфортним для щоденних довгих поїздок.

BYD D1 didiglobal.com

BYD і Didi розпочали спільний розробляти цей автомобіль два роки тому. Під час підготовки використовувалися дані, зібрані Didi від її 550 мільйонів пасажирів і 31 мільйони водіїв. Варто також відзначити, що щодня в Китаї компанія Didi виконує 60 мільйонів замовлень на послуги таксі.

BYD D1 didiglobal.com

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