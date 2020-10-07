Buick презентував футуристичний електро-кросовер

Концерн General Motors і його підрозділ Buick презентували концептуальний електричний кросовер, який дозволяє оцінити нову стилістику бренду Buick.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Новинку представили на спеціальному заході в Шанхаї.

Buick Electra Concept. фото: media.gm.com

Buick Electra повертається в модельний ряд, але вже не як класичний седан, а електричний кросовер. Нагадаємо, що в лінійці бренду Electra протрималася більш 30 років, з 1959 по 1990 р.

Buick Electra Concept. фото: media.gm.com

Відроджене ім'я дали концептуального кросоверу, який відкриває нову сторінку в історії бренду Buick. Новинка являє собою перспективну модель, в якій реалізована нова дизайнерська мова марки.

Buick Electra Concept. фото: media.gm.com

Концепт створений співробітниками пан-азіатського технічного центру концерну GM, розташованого в Шанхаї. Нова Electra об'єднує в собі зовнішність кросовера з естетикою автомобілів Gran Turismo.

Buick Electra Concept. фото: media.gm.com

Новій стилістиці Buick притаманні чисті лінії і естетика мінімалізму, а натхнення дизайнери черпали в образі салону космічного шатла. Саме тому автомобіль має велику площу скління, а також незвичайні двери-"метелики" з гнутими стеклами, що заходять на дах.

Buick Electra Concept. фото: media.gm.com

Серед інших цікавих дизайнерських рішень – фірмовий логотип зі світлодіодним підсвічуванням, масивні 23-дюймові колісні диски, що більше нагадують лопаті, двері в вигляді крил метелика, а також об'ємні світлодіодні матричні фари і задні ліхтарі.

Усередині Buick Electra виглядає не меньш футуристично. У салоні є великий вигнутий дисплей, рульове колесо, що складається і чотири підвісних сидіння, які створюють візуальний ефект невагомості.

Buick Electra Concept. фото: media.gm.com

У списку опцій – проекційний екран розширеної реальності, прихована система кондиціонування, амбієнтне підсвічування і електронне дзеркало заднього виду. Комунікаційна система eConnect нового покоління забезпечить доступ до різних онлайн-сервісів, а також надасть водієві оперативну інформацію про ситуацію на дорогах.

Buick Electra Concept. фото: media.gm.com

Buick Electra Concept. фото: media.gm.com

Buick Electra створена на новій повністю електричної платформі GM Ultium. Кросовер оснащений двома тяговими електромоторами, кожен з яких відповідає за свою пару коліс. Сумарна потужність силового агрегату досягає 435 кВт (592 к.с.), a на спринт від 0 до 100 км/год електромобілю потрібно 4,3 секунди. За даними виробника, запас ходу батарей Ultium становить близько 660 км.

Buick Electra Concept. фото: media.gm.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, концерн GM розповів про електричну платформі Ultium Drive.