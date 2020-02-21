Британці показали своє бачення російської "буханки"

Компанія Jaguar Land Rover створила сміливий концепт транспортного засобу під назвою Project Vector.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Новинка розроблена в рамках програми Destination Zero щодо зниження шкідливих викидів в атмосферу. Таким бачать британські інженери автономне електричний транспортний засіб майбутнього.

Jaguar Land Rover Project Vector media.landrover.com

Новини Hyundai дивує ефектним електромобілем

Jaguar Land Rover Project Vector media.landrover.com

Jaguar Land Rover Project Vector media.landrover.com

Project Vector – безпілотний електромобіль майбутнього. Компактний концепт-кар, довжиною всього 4 м, призначений для пересування по місту. Акумуляторні батареї та елементи трансмісії в плоскої підлозі дозволяють конфігурувати простір салону з урахуванням індивідуальних потреб користувачів. Його можна використовувати як для перевезення пасажирів, так і для доставки вантажів. Технічні характеристики незвичайного концепту поки не повідомляються.

Jaguar Land Rover Project Vector media.landrover.com

Компанія планує співпрацю з міською радою Ковентрі і владою Вест Мідленд, щоб в кінці 2021 роки запустити мобільну службу, яка стане лабораторією для розробки сервісів майбутньої мобільності на вулицях Ковентрі.

Jaguar Land Rover Project Vector media.landrover.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Jaguar представила гіперкар для шанувальників комп'ютерних ігор.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся