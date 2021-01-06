Британська MG показала свій перший спортивний електромобіль

Британська компанія MG відродить виробництво спортивних моделей, але цього разу вони будуть повністю електричними.

Про це повідомляє Autocar. Задовго до того, як MG була куплена китайським концерном SAIC та почала виробляти доступні кросовери та седани, компанія була відома своїми стильними спортивними моделями. У 2022 році британці повернуться до свого коріння з новою спортивною моделлю.

Патентне зображення нового електричного купе MG mg.co.uk

Відповідно до патентного зображенню, новинка являє собою елегантне чотиримісне купе, а натхнення під час її створення автори проєкту черпали у вигляді концепту E-Motion, представленого у квітні 2017 року. На жаль, двері-крила та камери заднього виду залишаться в минулому, а в іншому серійна модель буде дуже близька до свого концептуального родича.

Натхнення під час створення новинки автори проєкту черпали у вигляді концепту E-Motion, представленого у квітні 2017 року mg.co.uk

Варто відзначити, що у компанії MG вже є у лінійці два електромобілі – сімейний універсал MG5 EV та компактний кросовер MG ZS EV.

Універсал MG5 EV має запас ходу 344 км (WLTP) mg.co.uk

Електричний кросовер MG ZS EV може подолати до 263 км (WLTP) mg.co.uk

Передбачається, що автомобіль отримає власну модульну електричну архітектуру SAIC, яка включає в себе два електродвигуни і систему повного приводу. За словами творців E-Motion, купе здатне розганятися до 100 км/год менш ніж за 4 секунди, а запас ходу становитиме близько 480 км.

Концепт MG E-motion mg.co.uk

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія MG готує конкурента Tesla Roadster, а у компанії Ferrari поанують презентувати перший електричний кросовер.