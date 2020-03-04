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4 березня • оновлено в 16:54
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/ Електромобілі

Brabus поліпшив електричний кросовер Mercedes

1.4т
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Німецьке тюнінг-ательє Brabus провело серйозну модернізацію електричного кросовера Mercedes-Benz EQC.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Протягом більш ніж 40 років компанія Brabus займається тюнінгом автомобілів Mercedes-Benz. Черговим витвором майстрів з Боттропа став електричний кросовер Mercedes-Benz EQC 400 4Matic.

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic від Brabus

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic від Brabus

brabus-mediaclub.de

Інженери компанії підготували пакет доопрацювань, що отримав назву PowerXtra Electric, який дозволяє поліпшити технічні характеристики електричного кросовера.

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic від Brabus

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic від Brabus

brabus-mediaclub.de

При виборі спортивного режиму "S", максимальний крутний момент збільшується з 760 до 830 Нм, а пікова потужність – з 408 до 422 к.с. В результаті час розгону від 0 до 100 км/год скоротився до 4,9 с. А ось максимальна швидкість як і раніше обмежена електронікою на позначці 180 км/год.

При активації режиму "E" пакет PowerXtra Electric забезпечує можливість "управління однією педаллю": при натисканні педалі акселератора машина розганяється, а якщо її відпустити – гальмує. Це не тільки дозволить знизити знос гальм, а й підвищить ефективність процесу рекуперації енергії гальмування.

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic від Brabus

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic від Brabus

brabus-mediaclub.de

Для новинки підготували фірмові колісні диски Monoblock Z, які можуть бути 20- або 21-дюймовими. У першому випадку спереду встановлюється гума Pirelli P Zero розмірністю 255/45 і 285/40 – ззаду. 21-дюймові Monoblock Z "Platinum Edition" взувають в шини ContiSportContact розмірністю 255/40 спереду і 285/35 – ззаду.

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic від Brabus

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic від Brabus

brabus-mediaclub.de

Крім того, електромобіль отримав задній спойлер і лаковані аплікації, що прикрасили пофарбований в матовий чорний колір кузов. Для оздоблення салону використовуються декоративні елементи з полірованого алюмінію, а також ексклюзивна шкіра.

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic від Brabus

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic від Brabus

brabus-mediaclub.de

Варто відзначити, що це не перший досвід модернізації електромобілів в історії Brabus. Первістком був родстер Tesla, модернізований в Боттропе ще в 2009 році.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Brabus створила унікальний шестиколісний всюдихід на базі нового G-Class.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Німеччина
Теги
авто новини Tesla позашляховик кросовер Brabus Mercedes-Benz електромобілі
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