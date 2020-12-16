Bollinger показав передсерійні електричні всюдиходи В1 та В2

Компанія Bollinger Motors представила новий вигляд електричних позашляховика B1 та пікапа B2.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Проєкт Роберта Боллінджера стартував кілька років тому. До кінця поточного року Bollinger Motors обіцяв почати дрібносерійне виробництво своїх моделей, але коронавірус вніс свої корективи.

Свого роду компенсацією можна вважати презентацію передсерійних версій всюдиходів В1 та В2, які отримали оновлений дизайн і пропорцій, а також ціла низка змін у конструкції.

Зокрема, середня стійка зміщена вперед для полегшення входу та виходу задніх пасажирів. Віконна лінія стала розташовуватися вище. Автомобіль отримав звичайні підйомні скла замість зсувних, а замість трьох склоочисників на лобовому залишили тільки два. Також висота лобового, заднього та бічних стекол була збільшена для поліпшення оглядовості.

Прямокутні сітчасті повітрозабірники навколо світлодіодних фар головного світла канули у Лету. У компанії переробили конструкцію системи охолодження, яка тепер розташована за переднім бампером та не потребує додаткового припливу повітря. Самі блок-фари змістили ближче до крил. Унаслідок усіх цих змін вдалося істотно збільшити об'єм переднього багажного відділення.

Пікап Bollinger B2 отримав аналогічні зміни у конструкції. Але головною відмінністю стала нова вантажна платформа, яка кріпиться до рами окремо від кабіни, що підвищує її ремонтопридатність або дозволить замінити у разі необхідності. Водночас конструктори зберегли невеликий люк до салону, якій дозволяє перевозити довгоміри.

Як позашляховик, так і пікап будуть комплектуватися силовим агрегатом, що складається з двох електродвигунів сумарною потужністю 622 к.с. та обертовим моментом 906 Нм. Вони працюють у тандемі з двоступеневими редукторами. Живлення для моторів забезпечить батарея ємністю 120 кВтг.

За даними виробника, з таким арсеналом на розгін до 100 км/год автомобілів необхідно 4,5 с, а максимальна швидкість буде обмежена на позначці 161 км/год. Запас ходу в разі повністю зарядженої АКБ обіцяють не менш ніж 320 км.

Виробництво серійних примірників В1 та В2 планується почати наступного року, а вартість як позашляховика, так і пікапа буде починатися з $125 тисяч.

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