BMW показала, як їздить новий спортивний електроседан i4

У компанії BMW готують нову класичну модель спортседана, що отримав позначення i4. Новинка проходить останні доводочні тести.

Про це повідомлять прес-служба виробника. Баварська компанія активно розширює свій електричний модельний ряд. Після дебюту кросовера BMW iX наступної повністю електричної моделлю у гамі стане спортивний седан i4.

Спортседан i4 проходить останні тести перед презентацією press.bmwgroup.com

Вперше компанія показала модель близько 2 років тому, і ось вже машина готується до свого світового дебюту. Правда, баварці не поспішають знімати з новинки захисний камуфляж, до останнього зберігаючи інтригу.

Електромобіль оснащений силовою установкою потужністю 390 кВт (530 к.с.) press.bmwgroup.com

У компанії обіцяють, що повністю заряджена BMW i4 зможе подолати до 600 км по циклу WLTP. press.bmwgroup.com

Черговим інформаційним приводом стало фірмове відео з дорожніх випробувань електромобіля, а також офіційні технічні характеристики. За даними виробника електромобіль оснащений силовою установкою потужністю 390 кВт (530 к.с.), а на розгін до першої "сотні" спортседану буде потрібно всього 4 секунди. Але головне, на що звертають увагу творці новинки, це задоволення, яка вона забезпечує водієві.

У компанії обіцяють, що повністю заряджена BMW i4 зможе подолати до 600 км по циклу WLTP. Крім базової версії новинка отримає і більш потужну від підрозділу "М". Виробництво спортседану буде налагоджено на заводі у Мюнхені. Презентація моделі імовірно відбудеться влітку нинішнього року.

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