Бензин і маленька батарея: який вигляд має найгірша Tesla в історії

Улюблений багатьма електромобіль Tesla Model 3, на перший погляд, покращили, розробивши для моделі гібридну силову установку. Однак все не так просто.

Як з'ясував OBOZREVATEL, австрійська компанія Obrist Powertrain розробила для електрокара "Тесла Модел 3" нову силову установку. Водночас у складі гібрида з'явився бензиновий ДВЗ, що дуже незвично для машин Tesla.

Бензиновий двигун – незвичайний компонент для Tesla obrist-powertrain.com

Насамперед розробка під назвою HyperHybrid покликана запропонувати автомобілістам справді солідну дальність пробігу, якою не можуть похвалитися сучасні електрокари. Звична Tesla Model 3 в найбільш далекобійній версії здатна подолати 518 км. Після гібридної модифікації ця цифра сягає 1000 км.

HyperHybrid – чудова назва, яка пасує компанії Tesla з її "Кібертраками" й "Гіперлупами", чи не так? Але, попри очевидну перевагу у вигляді збільшеної дальності пробігу, цей автомобіль можна назвати найгіршим ТЗ, на якому будь-коли був логотип компанії Tesla.

На основі Tesla Model 3 створили гібрид, що підключається tesla.com

Річ у тім, що американський виробник вважає 100-відсоткові електромобілі вершиною транспортної еволюції. З цієї точки зору поява пального в Tesla Model 3 – кричуща зухвалість і абсолютна невідповідність заданій тематиці й ролі Tesla як рятівника планети від забруднень і інших речей, про які прийнято розповідати на пресконференціях.

Ба більше, автори проєкту позбулися стандартних двигуна і батарейного блока. Саме їх і замінили новими компонентами – бензиновим ДВЗ, невеликим генератором і батареєю ємністю 17,3 кВт/год, яка важить всього 98 кг (на 380 кг менше, ніж 50-кіловатний блок Model 3).

Базовий ДВЗ розвиває 54 к.с. obrist-powertrain.com

Двоциліндровий двигун внутрішнього згоряння потужністю 54 к.с. витрачає майже 3 л/100 км. Цікаво, що генератор, що приводиться в рух ДВЗ, здатний заряджати батарею на швидкості вище за 65 км/год. Завдяки цьому користуватися зовнішньою електромережею для підзаряджання можна рідше, що уповільнює зношення батареї. На швидкостях до 65 км/год автомобіль рухається виключно за допомогою електротяги.

У більш потужної модифікації віддача ДВЗ становить 116 к.с. obrist-powertrain.com

Звісно, Tesla Model 3 Obrist Mark II (саме так назвали машину) програє в потужності і в динаміці, проте з дальністю пробігу сперечатися важко. З іншого боку, розробка куди цінніша, ніж може здатися. Порівнювати прототип з початковим електромобілем Tesla не зовсім коректно: в компанії Obrist Powertrain мають намір пропонувати свій винахід різним автовиробникам, а в ефективності компонентів автори не сумніваються.

Очікується, що перші серійні автомобілі з подібною силовою установкою з'являться в 2023 році. Варто зазначити й низьку вартість компонентів: сумарно ДВЗ, генератор і батарея коштуватимуть 3,2 тис. євро. Відмінна пропозиція!

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Німецький власник BMW i3 похвалився надійністю свого електрокара і вказав на його незвичайну особливість.

Відразу кілька моделей Hyundai і Kia отримають електрофіковані силові установки.

Компактний кросовер Tesla вперше спіймався на дорозі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!