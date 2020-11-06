Bentley електрифікує всі свої моделі до 2026 року

Компанія Bentley провела поділилася стратегією розвитку на найближчі роки і пообіцяла електрифікувати весь модельний ряд.

Про це керівництво компанії розповіло під час онлайн прес-конференції Beyond100. В 2025 році Bentley має намір представити платформу для розробки нових моделей, яка створюється спеціально для електричних силових установок, а також запропонує зручне рішення для зарядки батарей.

Представники Bentley поділилися планами розвитку бренду bentleymedia.com

Керівник Bentley Едріан Холлмарк пообіцяв, що до 2026 року всі моделі компанії будуть гібридами або повністю електричними, до 2030-го на електрику переведуть всю лінійку. Поки ж компанія обіцяє у 2021 році запропонувати дві нові модифікації з гібридною силовою установкою, що підключається (PHEV).

Керівник Bentley Едріан Холлмарк пообіцяв, що до 2026 року всі моделі компанії будуть гібридами або повністю електричними bentleymedia.com

Провісником електричних Bentley можна вважати футуристичний концепт EXP 100 GT, який дебютував влітку 2019 року. Концепт отримав 4 електромотора і тягову батарею, що забезпечує запас ходу близько 700 км. А в його салоні можна знайти не тільки звичну шкіру і дерево, але і тканину, виготовлену з перероблених продуктів виноробства.

Провісником електричних Bentley можна вважати футуристичний концепт EXP 100 GT bentleymedia.com

Також керівництво компанії має намір активно розвивати екологічно чисті технології для забезпечення виробничих процесів, в тому числі використання сонячної енергії.

Нагадаємо, що в 2019 році марка Bentley відсвяткувала свій 100-річний ювілей.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Bentley випустить "золоте" купе Continental GT.