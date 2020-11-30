Базова версія електромобіля Volkswagen ID.3 обігнала Golf GTI

Журналісти влаштували дрег-гонку між електромобілем Volkswagen ID.3 і зарядженим гетчбеком VW Golf GTI 8 покоління. За її підсумками перемога дісталася "електричці", яка, до речі, була представлена в базовій версії.

Короткий заїзд провів YouTube-канал Auto Arena. Його оглядачі хотіли з'ясувати, чи зможе ID.3 обігнати легендарний хот-гетч навіть в початковій специфікації, і їхнє припущення справдилося: новий електрокар зміг обійти заряджений "Гольф". Втім, як випливає з ролика, вже на фініші GTI почав вириватися вперед, до того ж, дистанція була невеликою – всього 60 метрів. Тобто, якби машинам довелося пройти більшу відстань, то, найімовірніше, перемога була б за бензиновою моделлю (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Причина такого різкого старту VW ID.3 криється в тому, що весь крутний момент у нього, як і у будь-якого іншого електрокара, доступний відразу на початку руху. Крім того, ще одним козирем електромобіля став задній привід, тоді як Golf GTI має передньопривідне компонування. А ось в питанні потужності він істотно поступається паливному супернику: 204 к.с. проти 245 сил.

Відзначимо, що VW ID.3 вийшов на ринок восени цього року, і, як раніше писав OBOZREVATEL, він вже встиг стати найбільш продаваним електрокаром в Європі, обійшовши Tesla Model 3. На цю модель німецький автогігант покладає великі надії: він має стати таким же популярними, якими свого часу були "Жук" і "Гольф".