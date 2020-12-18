Батареї для електромобілів падають у ціні

За оцінками аналітиків, за останні 10 років вартість 1 кВтг батарей для електромобіля знизилася у 8 разів

Агентство BloombergNEF опублікувало дослідження, присвячене ринку електромобілів. Одним з головних позитивних змін аналітики назвали істотне зниження вартості батарей на одиницю потужності.

У 2020 році вперше собівартість акумуляторів для електромобілів впала нижче психологічно важливої позначки у $100 доларів за кіловат-годину ємності. Такі батареї встановлюються на китайських електробуси.

Для легкових машин середня вартість батареї становить $126 за кВтг з яких $ 100 припадає на вартість окремих елементів живлення та $26 на їх складання.

Виробництво високовольтних батарей 5-го покоління на заводі BMW Brilliance Automotive у Китаї press.bmwgroup.com

Якщо взяти всі батареї для транспорту, включаючи електромобілі, гібрида та мототехніку, то середня вартість у 2020 році склала $137 за 1 кВтг. Для порівняння, в 2010 році цей показник становив $1100. За прогнозами BloombergNEF, до 2024 року середня ціна батарей у світі опуститься нижче позначки у $100.

Саме вартість батарей довгий час була головною причиною високих цін на електромобілі у порівнянні з машинами з ДВС. У 2020 році собівартість батареї на 100 кВтч, якої вистачає приблизно на 500 км пробігу, становила $13700.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Toyota має намір стати першим в світі виробником легкових автомобілів з твердопаливними батареями, а ось в компанії Porsche хочуть зберегти машини з ДВС шляхом переходу на синтетичні паливо.