Байден має намір пересадити держчиновників на американські електромобілі

У своїй промові новообраний президент США Джо Байден виступив з ініціативою пересадити держчиновників на електромобілі.

Про це повідомляє ABCNewsLive. За даними Байдена, федеральний уряд США має у своєму розпорядженні величезний автопарк, який у 2019 році налічував майже 650 тисяч автомобілів.

На думку Джо Байдена, їх необхідно замінити електромобілями, причому, виготовленими у США. Це не тільки дозволить істотно знизити витрати, але і забезпечить роботою сотні тисяч американців.

"Федеральний уряд володіє величезним парком транспортних засобів, які ми збираємося замінити чистими електромобілями, зробленими прямо тут, в Америці, американськими робітниками", – сказав Байден. "Це буде найбільша мобілізація державних інвестицій в закупівлі, інфраструктуру і НДДКР з часів Другої світової війни".

Це рішення також є частиною плану адміністрації Байдена зі створення мільйона робочих місць в автомобільному секторі. Президент сказав, що хоче "позиціонувати Америку як світового лідера у виробництві електромобілів, а також вузлів та агрегатів для них". Тому вимоги до локалізації виробництва будуть посилені.

Завод з виробництва електромобілів Tesla. cdn.techjuice.pk

Це також буде поширюватися на інфраструктуру, оскільки план президента передбачає великі інвестиції у створення 550 тисяч зарядних станцій для електромобілів на всій території США.

Уряд використовує 250 000 автомобілів, 225 000 комерційних машин поштової служби, а також 173 000 військових машин. У 2019 вони проїхали в цілому 7,2 млрд км, тому можливість позбутися від шкідливих викидів стане хорошим внеском у захист навколишнього середовища.

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