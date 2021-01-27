Байден має намір пересадити держчиновників на американські електромобілі

У своїй промові новообраний президент США Джо Байден виступив з ініціативою пересадити держчиновників на електромобілі.

Про це повідомляє ABCNewsLive. За даними Байдена, федеральний уряд США має у своєму розпорядженні величезний автопарк, який у 2019 році налічував майже 650 тисяч автомобілів.

На думку Джо Байдена, їх необхідно замінити електромобілями, причому, виготовленими у США. Це не тільки дозволить істотно знизити витрати, але і забезпечить роботою сотні тисяч американців.

President Joe Biden announced the ambitious plan of replacing the entire fleet of autos owned by the federal government with electric vehicles as his administration takes steps to embrace clean energy. https://t.co/4u1ouiEYav pic.twitter.com/SyuIKwDEJx - ABC News Live (@ABCNewsLive) January 26, 2021

"Федеральний уряд володіє величезним парком транспортних засобів, які ми збираємося замінити чистими електромобілями, зробленими прямо тут, в Америці, американськими робітниками", – сказав Байден. "Це буде найбільша мобілізація державних інвестицій в закупівлі, інфраструктуру і НДДКР з часів Другої світової війни".

Це рішення також є частиною плану адміністрації Байдена зі створення мільйона робочих місць в автомобільному секторі. Президент сказав, що хоче "позиціонувати Америку як світового лідера у виробництві електромобілів, а також вузлів та агрегатів для них". Тому вимоги до локалізації виробництва будуть посилені.

Це також буде поширюватися на інфраструктуру, оскільки план президента передбачає великі інвестиції у створення 550 тисяч зарядних станцій для електромобілів на всій території США.

Уряд використовує 250 000 автомобілів, 225 000 комерційних машин поштової служби, а також 173 000 військових машин. У 2019 вони проїхали в цілому 7,2 млрд км, тому можливість позбутися від шкідливих викидів стане хорошим внеском у захист навколишнього середовища.

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