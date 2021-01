Байден має намір пересадити держчиновників на американські електромобілі

У своїй промові новообраний президент США Джо Байден виступив з ініціативою пересадити держчиновників на електромобілі.

Про це повідомляє ABCNewsLive. За даними Байдена, федеральний уряд США має у своєму розпорядженні величезний автопарк, який у 2019 році налічував майже 650 тисяч автомобілів.

На думку Джо Байдена, їх необхідно замінити електромобілями, причому, виготовленими у США. Це не тільки дозволить істотно знизити витрати, але і забезпечить роботою сотні тисяч американців.

