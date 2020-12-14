Автовиробники засумнівалися в екологічних планах Єврокомісії

Керівник Європейської асоціації автовиробників (ACEA) Ерік-Марк Уїтем розкритикував представлену Єврокомісією екологічну стратегію.

Про це повідомляє пресслужба організації. Європейська комісія представила стратегію природозбереження та інтелектуальної мобільності Sustainable and Smart Mobility. Одним із ключових елементів документа є збільшення використання електромобілів. Передбачається, що до 2030 року на дорогах ЄС буде не менше 30 млн електрокарів, а для їх обслуговування використовуватимуться 3 млн громадських пунктів зарядки.

На думку Еріка-Марка Уїтема, ця стратегія далека від реальності, оскільки для її досягнення необхідно всього за 10 років у 50 разів збільшити кількість електромобілів. До того ж темпи розвитку інфраструктури абсолютно не відповідають таким амбітним планам.

За підрахунками ACEA, минулого року з 243 млн легкових автомобілів на дорогах ЄС лише 615 тисяч – електромобілі, що становить приблизно 0,25% від загальної кількості.

Крім того, загальна кількість точок зарядки у странах ЄС – близько 200 тисяч і тільки 28586 з них підходять для швидкої зарядки (22 кВт). Більше 75% усіх пунктів зарядки у Європі розташовані в чотирьох країнах – Нідерландах, Німеччині, Франції та Великобританії. У 12 країнах-членах ЄС є 137 водневих заправних станцій, а в 16 країнах їх взагалі немає.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Porsche має намір використовувати у своїх моделях із ДВС синтетичне паливо, отримане з поновлюваних джерел енергії, а британська компанія Ineos та Hyundai підписали угоду про спільну розробку позашляховика на водневих паливних елементах.