Автопілот Tesla переплутав прапор на АЗС зі світлофором

У автопілота Tesla виявили дивний глюк. Виявилося, що система автономного керування може переплутати світлофор з іншими об'єктами, які зустрічаються на дорозі. В даному випадку таким об'єктом виступив прапор з різнокольоровими буквами, що розвивався на вітрі.

На відповідний дефект звернув увагу один із власників Tesla Model 3 після того, як минулого тижня у його машини активізувалася тестова версія повноцінного автопілота (поки ця функція працює лише у деяких "теславодів"). Господар машини записав відео з дивною багом і опублікував його в соцмережі Reddit, пише Autoevolution.

Ліворуч і праворуч - прапор, який Тесла переплутала зі світлофором Autoevolution

Як випливає з ролика, Tesla Model 3 "сподобався" прапор однієї з АЗС, на якому жирними червоними і помаранчевими буквами нанесений напис "coop". Саме цей малюнок збив з пантелику автопілота Tesla: коли прапор розвивався на вітрі, система реагувала на нього як на червоне або жовтий світло світлофора – в міру того, яка буква "о" (а саме, якого кольору) виходила на головний фон. Відповідні зміни автомобіль навіть реєстрував на екрані мультимедіа.

На щастя, баг був виявлений не під час руху – власник зняв відео, коли перебував на парковці заправки.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Tesla визнала, що у її електромобілів може відпадати бампер і відклеюватися дах. Дані дефекти виробник зобов'язався усунути.