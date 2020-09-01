Автопілот Tesla навчився розпізнавати знаки обмеження швидкості

Стас Сіділєв Електромобілі 14:20, 1.09.2020

Систему автопілоту Tesla навчили розпізнавати дорожні знаки обмеження швидкості. Сучасні електромобілі Тесла отримають цю функцію з черговим оновленням ПЗ.

Як повідомляє The Verge, система також навчилася адекватніше розпізнавати сигнали світлофора. При цьому автопілот зчитує знаки швидкісного ліміту і світлофори навіть в той момент, коли водій самостійно керує транспортним засобом.

Система лише відправляє на екран необхідне повідомлення при виявленні відповідних об'єктів. Для цієї задачі автопілот використовує дані з зовнішніх камер автомобіля замість більш поширених в подібних системах датчиків GPS.

Система Tesla Autopilot зчитує обмеження швидкості на дорозі за допомогою камер.
Фото: Tesla

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, компанія Tesla готує систему повноцінного автопілоту, в якій водій може абсолютно не концентруватися на дорозі.

Коментувати
Авто Електромобілі

Дивіться також

Поклонська поскаржилася на Україну в ООН через воду в Криму і похвалилася відповіддю

Майк Тайсон – Рой Джонс: названо фаворита супербою легенд боксу

Порошенко назвав "ворогів" і "дилетантів" на місцевих виборах

Кандидат в мери Кривого Рогу від "Слуги народу" не відповів на питання про Росію-агресора

Кандидатом у мери Тернополя від "Слуги народу" став переможець "Розсміши коміка". Відео