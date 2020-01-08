Авто для Аватара: Mercedes-Benz представив унікальний електромобіль

На виставці споживчої електроніки CES 2020 на Лас Вегасі Mercedes-Benz презентував електричний концепт Vision AVTR.

Mercedes-Benz Vision AVTR media.daimler.com

Про це повідомляє пресслужба компанії. Автомобіль отримав цілу низку інноваційних технологій, які дозволяють зазирнути в майбутнє електромобільності. Насамперед йдеться про новий тип акумуляторних батарей, виконаних без використання важких металів. Органічна АКБ створена на основі графену – двовимірної модифікації вуглецю – і може бути повністю перероблена.

Mercedes-Benz Vision AVTR media.daimler.com

Обтічний кузов автомобіля виконаний з композитних матеріалів в дусі біодизайну. Доступ до салону забезпечують відкидні прозорі двері, а для водія і трьох його супутників передбачені індивідуальні анатомічні крісла.

Mercedes-Benz Vision AVTR media.daimler.com

У м'язистих колісних арках розташувалися незвичайні сферичні колеса, за допомогою яких автомобіль здатний пересуватися не тільки прямолінійно, але й діагонально під кутом 30 градусів. Повнокероване шасі дозволить полегшити паркування й маневрування в тісних просторах великого мегаполісу.

Mercedes-Benz Vision AVTR media.daimler.com

Ще однією цікавою особливістю концепту є 33 рухомі "біоклапани" в задній частині кузова, які дозволяють поліпшити аеродинаміку машини і її взаємодію з навколишнім світом.

Mercedes-Benz Vision AVTR media.daimler.com

Ні керма, ні педалей в автомобілі немає. Замість них водій може використовувати сенсорний джойстик на центральній консолі, який здатний розпізнавати користувача і навіть відчувати його пульс. Автомобіль оснащений функцією автономного управління, а також різноманітними системами комунікації.

Mercedes-Benz Vision AVTR media.daimler.com

Під час створення концепту дизайнери надихалися ідеями фільму "Аватар" і концепцією симбіотичної взаємодії людини й машини. На думку авторів, з часом технології дозволять реалізувати найсміливіші фантазії в цій області.

Mercedes-Benz Vision AVTR media.daimler.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, на виставці CES 2020 компанія Chrysler презентувала концептуальний електромобіль.

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