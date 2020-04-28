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28 квітня • оновлено в 11:24
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/ Електромобілі

Audi схрестили з Tesla: цікавий експеримент

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Американський ентузіаст вирішив переробити свій повнопривідний Audi S5 в щось нешкідливе для екології.

Для цього замість атмосферного 4,2-літрового V8 він встановив технічну начинку від Tesla Model S P85D.

Audi з компонентами від Tesla

Audi з компонентами від Tesla

carscoops.com

Цікаво, що на відміну від моделі P85D, яка випускається з двома електромоторами – по одному на кожну пару коліс – в цьому автомобілі задіяний тільки один з них. В даному випадку електродвигун "схрестили" з фірмовою повнопривідною трансмісією Quattro.

Audi з компонентами від Tesla

Audi з компонентами від Tesla

carscoops.com

Одним з головних достоїнств електромобілів є низький центр тяжіння, за рахунок розташування плоскою батареї уздовж всього кузова під підлогою. Але так як Audi S5 не була призначена для такого, то велику батарею ємністю 85 кВтг від Tesla розмістили в багажнику і на місці задніх сидінь. Проте, за словами власника, з керованістю у машини все в порядку.

Творець електрокара хотів, щоб зовні машина ніяк не відрізнялася від звичайного Audi. Наприклад, порт для підключення зарядного пристрою сховали під штатним люком бензобака. А єдине, що виділяє даний S5 – відсутність патрубків вихлопних труб.

Як писав раніше OBOZREVATEL, американські майстри тюнінгу оснастили Land Rover "серцем" від Corvette.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
електромобілі Audi Tesla
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