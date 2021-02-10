Audi презентував електричний e-tron GT та назвав ціни

Німецька компанія Audi продовжує активно розширювати лінійку електромобілів бренду. До наявних моделей додався спортивний седан e-tron GT.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Обтічний 4-дверний спортседан є близьким "родичем" Porsche Taycan, а його головним конкурентом стане Tesla Model S.

Новинка розроблена в тісній кооперації з інженерами компанії Porsche. Автомобіль використовує спільну платформу J1 Performance Platform та використовує елементи, аналогічні моделі Taycan.

Автомобіль буде запропонований покупцям у двох версіях – e-tron GT quattro та RS e-tron GT. Обидві моделі – повнопривідні та оснащені двома електромоторами з двоступеневою трансмісією. Кожну пару коліс приводить у рух власний електромотор.

У e-tron GT quattro сумарна потужність силового агрегату становить 350 кВт (476 к.с.), а крутний момент досягає 630 Нм. У режимі boost він може збільшуватися до 640 Нм.

Старший побратим RS e-tron GT є найпотужнішим серійним автомобілем компанії за всю її історію. Потужність його моторів – 440 кВт (598 к.с.), а момент – 830 Нм.

Система launch control дозволяє на 2,5 секунди активувати режим boost, за якого потужність e-tron GT quattro виросте до 390 кВт (530 к.с.), а у RS e-tron GT – 475 кВт (646 к.с.) відповідно.

На спринт від 0 до 100 км/год спортседани витрачають 4,1 або 3,3 секунди (RS), а максимальна швидкість обмежена електронікою на рівні 245 та 250 км/год.

Бортова мережа використовує напругу 800 В, що дозволяє знизити все електрообладнання і збільшити швидкість зарядки на потужних станціях. Харчування для електромоторів забезпечує тягова батарея енергоємністю 85 кВт год. Вона дозволити подолати без зупинки відстань близько 487 км (за циклом WLTP).

Замовлення на автомобіль вже приймаються європейськими дилерами. Версію quattro оцінили у 99800 євро, а за RS доведеться викласти не менш ніж 138 200 євро.

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