Audi представила перший в світі електрокар з трьома моторами

Електричний кросовер Audi e-tron quattro отримав три мотори та став потужнішим. Фото: Audi.

Кросовер Audi e-tron quattro S виявився першим серійним електромобілем з трьома моторами. Багато виробників обіцяли щось подібне, але Ауді обігнала всіх.

Електричний кросовер Audi e-tron quattro отримав три мотори та став потужнішим. Фото: Audi

Новий Audi e-tron S отримав один мотор спереду і два ззаду. При цьому останні відповідають за різні колеса для інтелектуального розподілу крутного моменту по сторонам. У режимі максимальної віддачі потужність силової установки злегка перевищує 500 к.с. і майже доходить до 1000 Нм.

Але такі характеристики доступні протягом декількох секунд. В цивільних режимах потужність менша, але її поки не розкривають. Для порівняння, в двомоторному виконанні електромобіль Audi e-tron quattro пропонує 408 к.с.

Електричний кросовер Audi e-tron quattro отримав три мотори та став потужнішим. Фото: Audi

Розгін до 100 км/год займає 4,5 с, а максимальна швидкість обмежена 210 км/год. Також від стандартних кросоверів Ауді спортивні електромобілі повинні відрізнятися завдяки азартній керованості. Версія S з'явилася не тільки у класичного e-tron, але і у Audi e-tron Sportback.

Електричний кросовер Audi e-tron quattro отримав три мотори та став потужнішим. Фото: Audi

Електричний кросовер Audi e-tron quattro отримав три мотори та став потужнішим. Фото: Audi

Запас ходу складає 359 км по WLTP. Sportback S пропонує трохи більше – 364 км, мабуть, завдяки більш обтічному кузову. В автомобілів трохи змінився дизайн бамперів і розширилися колісні арки. Серед технічних нововведень варто відзначити доопрацьовану підвіску, потужні гальма і покращену аеродинаміку.

Електричний кросовер Audi e-tron quattro отримав три мотори та став потужнішим. Фото: Audi

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