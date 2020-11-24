Audi і Porsche готують електричні кросовери

Компанії Audi і Porsche представлять електричні кросовери вже у 2022 році.

Про це повідомляє прес-служба концерну VAG. Відповідно до планів розвитку, до 2029 року концерн має намір представити 75 електричних і 60 гібридних моделей.

Про появу електричної версії Porsche Macan ми вже розповідали, а тепер в концерні підтвердили появу в гамі Audi електричного Q5 e-tron.

Audi Q5 e-tron буде використовувати платформу МEВ, яка вже знайшла своє застосування на представлених в цьому році електричних кроссоверах Skoda Enyaq iV і VW iD4.

На вибір покупцям будуть запропоновані кілька варіантів батарей і електромоторів. Базова версія отримає один двигун і привід на передні колеса, а для більш потужної модифікації будуть доступні два електромотора та повноприводна трансмісія.

Що стосується Porsche Macan, то його електрична версія буде відрізнятися по дизайну від однойменних автомобілів з традиційним ДВС. Крім того, на відміну від Audi Q5 e-tron, електричний Macan буде побудований на новій платформі Premium Platform Electric (PPE), в створенні якої беруть участь фахівці Audi і Porsche. Крім того, ця ж платформа буде використовуватися для створення електромобілів спільно з китайськими партнерами з компанії FAW.

Macan EV буде також запропоновано в декількох варіантах виконання, а для топової версії можливе використання чотирьох компактних електромоторів, для індивідуального приводу кожного з коліс. Подібне рішення дозволить забезпечити високі динамічні характеристики.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Audi обновила спортивний кросовер SQ5.