Audi і FAW заснували СП з випуску електромобілів

Для розширення своєї присутності на китайському ринку компанія Audi підписала меморандум про співпрацю з машинобудівним гігантом FAW.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Німецька компанія Audi об'єднає свої зусилля для спільного виробництва електромобілів на базі електричної платформи Premium Platform Electric (PPE). Меморандум про взаєморозуміння був підписаний під час німецько-китайської автомобільної конференції в Чанчуні, на півночі Китаю.

Audi e-tron audi-mediacenter.com

Платформа PPE розроблена спільно з фахівцями компанії Porsche. Випуск електромобілів на її основі почнеться на СП з китайською компанією FAW в 2024 році.

Це не перший спільний проект з FAW, реалізований компанією Audi в Китаї. У Піднебесній вже виготовляється повністю електричний кросовер Q2L e-tron, а також PHEV-гібрид A6L TFSI e. Крім того, в кінці вересня в Чанчуні почалося виробництво нової моделі Audi e-tron.

Audi e-tron audi-mediacenter.com

У найближчі роки Audi запропонує або локалізує в Китаї інші повністю електричні моделі сімейства e-tron. Планується, що вже до 2025 року приблизно третина продажів Audi в Китаї становитимуть електрифіковані автомобілі.

Audi Q2L e-tron audi-mediacenter.com

З січня по вересень 2020 року Audi поставила клієнтам в Китаї 512 081 автомобіль, що на 4,5% більше, ніж за той же період минулого року. Незважаючи на пандемію, це кращий показник за 30 років роботи компанії на китайському ринку.

PHEV-гібрид Audi A6L TFSI e audi-mediacenter.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Audi представила новий електромобіль сімейства e-tron.