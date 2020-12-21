Apple представить електромобіль з автопілотом наступного року

Компанія Apple активізує роботу над проєктом власного автомобіля та готується до його дебюту вже наступного року.

Про це повідомляє Macrumors із посиланням на Economic Daily News. Очікується, що дебют електричного автомобіля Apple із системою автономного управління відбудеться на два роки раніше від запланованого терміна – у третьому кварталі 2021 року.

Підставою для таких висновків послугувало зростання активності цілої низки тайванських компаній, що займаються постачанням автомобільних комплектацій. Зокрема, модернізацію та розширення виробництва проводять такі фірми, як Heda, BizLink-KY, Heqin і Tomita. За попередніми даними, саме ці компанії мають стати постачальниками деталей для першого автомобіля Apple.

У межах проєкту Apple на дорогах Каліфорнії проводяться тести обладнання та систем автопілота macrumors.com

Раніше передбачалося, що поява безпілотного електромобіля повністю власної розробки Apple відбудеться 2020 року. Для цього у 2014-2016 роках компанія активно набирала співробітників, які раніше працювали над електромобілями Tesla, а також фахівців із тягових акумуляторів. Усі ці роки проєкт, що отримав назву "Project Titan", супроводжували проблеми та затримки технічного характеру, а терміни дебюту кілька разів переносили. Однак, за даними з декількох джерел, нині в компанії Apple розраховують випустити свій автомобіль вже у вересні наступного року, а прототипи активно тестуються на дорогах Каліфорнії.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, електромобілі Volkswagen ID.3 і ID.4 першими у сегменті отримають проєкційний дисплей із доповненою реальністю, а в компанії Toyota обіцяють налагодити випуск електрокарів із твердопаливними АКБ, зарядка яких триває всього 10 хвилин.