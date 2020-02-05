Американці врятували репутацію електрокара Porsche, яку самі ж підмочили

Американські журналісти провели тест-драйв електромобіля Porsche Taycan Turbo, під час якого встановили його реальний запас ходу. Цифри виявилися більш ніж обнадійливими.

Як з'ясував OBOZREVATEL, ще в грудні 2019 року Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) шокувало електромобільну громадськість новиною про те, що, згідно з його підрахунками, Porsche Taycan Turbo проїжджає на одному заряді всього 323 км, тоді як виробник заявив автономність на рівні 450 км (за методикою WLTP). Цифри EPA, що стосуються автономності ходу електрокара, завжди менші за офіційні, оскільки машини піддають досить жорстким випробуванням, однак ніхто не міг подумати, що у випадку з новою моделлю з Цуффенхаузена різниця буде настільки великою. І ось у виданні Autoblog спробували з'ясувати, чи дійсно настільки поганий стан справ у Тайкана, як про це заявили в державному регуляторі.

Porsche Taycan Turbo autoblog.com

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На щастя, все виявилося дуже добре: в недавно опублікованому тесті Porsche Taycan журналісти заявили, що в умовах міської експлуатації електрокар показав запас ходу на рівні 461 км, що приблизно на 43 відсотки вище результату EPA.

Porsche Taycan Turbo autoblog.com

Автор статті Ден Едмундс зазначив, що він ніколи ще не бачив такої різниці в цифрах: на його практиці максимум EPA "занижувала" запас ходу на 20%. "Цей результат значний, оскільки я вперше побачив, як машина роздавила його [результат EPA - ред.] більш ніж на 40%. Шок виникає ще більше, коли дізнаєшся, що саме цей Taycan Turbo взутий у масивні літні шини Michelin Pilot Sport 4 замість звичайної всесезонної гуми, яку зазвичай встановлюють на електромобілі та гібриди", – наголосив редактор.

Porsche Taycan Turbo autoblog.com

При цьому, як відзначають в Autoblog, Taycan помірно витрачає енергію не тільки в звичайному, а й енергійному режимі пересування. Тому журналісти рекомендують своїм читачам не турбуватися про запас ходу електрокара Porsche. "Абсолютно ясно, що реальний пробіг на одному заряді Taycan Turbo набагато вищий, ніж його оцінили в EPA", – підсумовують експерти.

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, на продаж виставили рідкісний Porsche. Старий автомобіль оцінили в 150 000 доларів.

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