Американський стартап Bollinger представив електричний фургон
Молода американська компанія з Мічигану Bollinger Motors поділилася на своєму сайті першою інформацією про своє нове дітище – електричний фургон Deliver-e.
Новинка, яку обіцяють вивести на ринок в 2022 році, буде доступний в декількох варіантах довжини кузова, величини колісної бази і з акумуляторами різної ємності.
Завдяки модульній конструкції, Deliver-e можна буде настроїти відповідно до потреб клієнтів і виконуваних завдань. Зокрема, для новинки запропонують п'ять варіантів акумуляторних батарей ємністю 70, 105, 140, 175 і 210 кВтг.
За словами творців, всі версії фургона матимуть міцну сталеву раму, яка прослужить не менше 10 років. Автомобіль отримає привід на передню вісь, незалежну підвіску всіх коліс, гідропідсилювачі керма і гальм, а також ABS, ESP і Traction Control в базовій комплектації.
Bollinger Deliver-e отримав футуристичний дизайн, виконаний в стилістиці швидкісних поїздів. Раніше компанія вже анонсувала плани по випуску в 2021 році повністю електричних кросовера Bollinger B1, пікапа B2, шасі з кабіною B2, а також платформи Chass-e для продажу стороннім компаніям.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Peugeot представила нову повністю електричну комерційну модель e-Boxter.