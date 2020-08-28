Американський стартап Bollinger представив електричний фургон

Молода американська компанія з Мічигану Bollinger Motors поділилася на своєму сайті першою інформацією про своє нове дітище – електричний фургон Deliver-e.

Новинка, яку обіцяють вивести на ринок в 2022 році, буде доступний в декількох варіантах довжини кузова, величини колісної бази і з акумуляторами різної ємності.

Компанія Bollinger Motors представила електричний фургон Deliver-e. Фото: bollingermotors.com

Завдяки модульній конструкції, Deliver-e можна буде настроїти відповідно до потреб клієнтів і виконуваних завдань. Зокрема, для новинки запропонують п'ять варіантів акумуляторних батарей ємністю 70, 105, 140, 175 і 210 кВтг.

За словами творців, всі версії фургона матимуть міцну сталеву раму, яка прослужить не менше 10 років. Автомобіль отримає привід на передню вісь, незалежну підвіску всіх коліс, гідропідсилювачі керма і гальм, а також ABS, ESP і Traction Control в базовій комплектації.

Покупці зможуть створити власну конфігуарцію фургона в залежності від потреб. Фото: bollingermotors.com

Deliver-e нагадує своїми формами швидкісні поїзди. Фото: bollingermotors.com

Для Deliver-e будуть запропоновані 5 варіантів акумуляторів ємністю від 70 до 210 кВтг. Фото: bollingermotors.com

Bollinger Deliver-e отримав футуристичний дизайн, виконаний в стилістиці швидкісних поїздів. Раніше компанія вже анонсувала плани по випуску в 2021 році повністю електричних кросовера Bollinger B1, пікапа B2, шасі з кабіною B2, а також платформи Chass-e для продажу стороннім компаніям.

Компанія Bollinger Motors представила електричний фургон Deliver-e. Фото: bollingermotors.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Peugeot представила нову повністю електричну комерційну модель e-Boxter.