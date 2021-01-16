Американських школярів возитимуть електробуси

Американська компанія Thomas Built Buses, що входить до складу концерну Daimler AG, організувала виробництво шкільних автобусів на електротязі.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Каліфорнійська компанія Thomas Built Buses, один з найбільших в Північній Америці виробників автобусів та комерційної техніки, вписав нову сторінку у свою історію. На підприємстві налагодили серійне виробництво електричних шкільних автобусів Saf-T-Liner C2 Jouley.

Проект став результатом кооперації з компаніями Dominion Energy та Proterra. Зовні він нічим не відрізняється від своїх побратимів з дизельними моторами. Замість звичного ДВС він отримав електричний силовий агрегат Proterra потужністю 295 к.с. Дві батареї Proterra сумарною потужністю 110 кВтг розташовані між лонжеронами рами.

При повністю заряджених батареях запас ходу Saf-T-Liner C2 Jouley становить 216 км. Зарядка АКБ здійснюється на станції постійного струму Proterra потужністю 60 кВт з універсальними роз'ємами американського стандарту J1772 CCS Type 1. Від однієї такої станції можуть заряджатися одночасно 4 машини. Процес поповнення енергією займає не більше 3 годин. Автобус розвиває швидкість 105 км/год.

Компанія вже почала постачання електричних автобусів для американських шкіл.

Як повідомляв раніше, н а виставці CES-2021 представили електричний фургон Cenntro CityPorter, а нафтовий гігант Shell об'єднався з виробниками вантажівок.