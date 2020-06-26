Американська компанія Lordstown Motors презентувала електричний пікап

Компанія Lordstown Motors провела офіційну презентацію електричного пікапа Lordstown Endurance.

Lordstown Endurance. фото: lordstownmotors.com

Засновник компанії Стівен Бернс не новачок в автомобільному бізнесі. Ще в 1998 році він організував фірму Workhorse з виробництва розвізних фургонів і "будинків на колесах" на шасі комерційних моделей General Motors. У 2016 році фірма представила прототип свого електрифікованого пікапа Workhorse W-15.

Гібридний пікап Workhorse W-15. фото: workhorse.com

Пікап оснащувався двома 230-сильними електромоторами, розташованими на осях, які відповідали за свою пару коліс. Під капотом сховали 2-циліндровий 60-сильний 650-кубовий мотор від скутера BMW C650GT. Він служив для приводу генератора, який заряджав літій-іонну батарею ємністю 60 кВтг. На електротязі автомобіль міг подолати до 130 км, а загальний запас ходу досягав близько 500 км.

Lordstown Endurance. фото: lordstownmotors.com

У минулому році концерн GM знову підтримав Стівена Брукса і продав його компанії свій завод в місті Лордстауні, штат Огайо, де раніше випускалася добре відома в Україні модель Chevrolet Cruze.

Lordstown Endurance. фото: lordstownmotors.com

На відміну від дітища Ілона Маска, Lordstown Endurance отримав дизайн в традиційному стилі. Підкреслити електричну складову моделі покликані оригінальні колісні диски, що імітують мідну оплетку. Хоча, варто відзначити, що головною особливістю машини є колеса, а точніше, електромотори-колеса. Кожне з них розвиває потужність 152 к.с., а сумарно в арсеналі Endurance аж цілих 608 к.с. Завдяки цьому автомобіль здатний розганятися до 100 км/год за 5,5 секунд.

Lordstown Endurance. фото: lordstownmotors.com

Літій-іонна батарея енергоємністю 70 кВтг забезпечує пікапу запас ходу до 402 км. Максимальна швидкість новинки обмежена на позначці 130 км/год. Залежно від типу зарядного пристрою, на зарядку батареї до 95% буде потрібно від 0,5 до 10 годин.

Новинка складе конкуренцію GMC Hummer EV, Tesla Cybertruck, Rivian R1T Stack Up, Fisker Alaska, Karma Pickup EV, Bollinger B2 і Ford F-150 EV.

Lordstown Endurance. фото: lordstownmotors.com

Серійне виробництво має стартувати в першому кварталі майбутнього року. У компанії повідомили, що вже мають близько 20 тисяч попередніх замовлень на пікап. До речі, бажаючі можуть замовити пікап на фірмовому сайті вже сьогодні, внісши депозит в розмірі $100. Вартість електромобіля без урахування державної субсидії – 52,5 тисяч доларів. Цікаво, що за Workhorse W-15 просили аналогічну суму.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Ford презентувала нове покоління пікапа F-150.