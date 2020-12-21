Amazon презентував автономне таксі Zoox Robotaxi

Підрозділ Zoox, що належить компанії Amazon, презентував повністю функціональний шатл з автономним управлінням, який отримав назву Robotaxi.

Про це повідомляє портал Amazon. Новинка являє собою симетричний однооб'ємник довжиною 3630 мм та висотою 1936 мм.

Zoox Robotaxi є симетричний однооб'емник довжиною 3630 мм та висотою 1936 мм aboutamazon.com

Незважаючи на свої компактні розміри електромобіль отримав зсувні двері та просторий 4-місний салон з двома диванами, розташованими один навпроти одного.

У електрокарі, який управляється автономно, немає звичних органів управління. Він має на борту бездротову зарядку для смартфонів та сенсорні панелі інформаційно-розважальної системи, яка може служити гідом у процесі руху.

Zoox Robotaxi має два двомісні дивани, розташованих один навпроти одного aboutamazon.com

Стельову панель Zoox Robotaxi прикрасили великою кількістю світлодіодів aboutamazon.com

Кожен пасажир може скористатися інформаційно-розважальною системою aboutamazon.com

Zoox Robotaxi оснащений батареєю ємністю 133 кВтч, яка дозволить без додаткової підзарядки працювати на маршруті до 16 годин. Максимальна швидкість, яку може розвивати Robotaxi, достігает121 км/год. Завдяки повному приводу шатл здатний змінювати напрямок руху.

Zoox Robotaxi на тесті в Сан-Франциско aboutamazon.com

Для автономного драйву Robotaxi забезпечений великим набором датчиків, камер, радарів та лидарів, що забезпечують круговий огляд та здатні розпізнавати пішоходів, велосипедистів елементи дорожньої інфраструктури та інші транспортні засоби.

Доступ у салон забезпечують розсувні двері aboutamazon.com

За словами представників компанії, для забезпечення безпеки пасажирів, у конструкції Robotaxi застосовані більш 100 інноваційних рішень, багато з яких раніше не використовувалися в автомобілях.

Поки в компанії не повідомляють дати початку комерційного використання шатла, але на думку керівника Zoox Айши Еванс, "презентація діючого зразка знаменує важливий крок на шляху до створення повноцінного автономного шатл-сервісу".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Apple має намір представити свій безпілотний електромобіль вже у вересні майбутнього року, а компанія Rivian презентувала перший серійний зразок развозного фургона, створеного за замовленням компанії Amazon.