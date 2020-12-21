Amazon презентував автономне таксі Zoox Robotaxi

Сергій Іванов
Сергій Іванов
Електромобілі
1,7 т.
Amazon презентував автономне таксі Zoox Robotaxi

Пдрозділ Zoox, що належить компанії Amazon, представил повністю функціональний шатл з автономним управлінням, який отримав назву Robotaxi.

Про це повідомляє портал Amazon. Новинка являє собою симетричний однооб'емник довжиною 3630 мм та висотою 1936 мм.

Zoox Robotaxi є симетричний однооб'емник довжиною 3630 мм та висотою 1936 мм

Незважаючи на свої компактні розміри електромобіль отримав зсувні двері та просторий 4-місний салон з двома диванами, розташованими один навпроти одного.

У електрокарі, який управляється автономно, немає звичних органів управління. Він має на борту бездротову зарядку для смартфонів та сенсорні панелі інформаційно-розважальної системи, яка може служити гідом у процесі руху.

Zoox Robotaxi має два двомісні дивани, розташованих один навпроти одного
Стельову панель Zoox Robotaxi прикрасили великою кількістю світлодіодів
Кожен пасажир може скористатися інформаційно-розважальною системою

Zoox Robotaxi оснащений батареєю ємністю 133 кВтч, яка дозволить без додаткової підзарядки працювати на маршруті до 16 годин. Максимальна швидкість, яку може розвивати Robotaxi, достігает121 км/год. Завдяки повному приводу шатл здатний змінювати напрямок руху.

Zoox Robotaxi на тесті в Сан-Франциско

Для автономного драйву Robotaxi забезпечений великим набором датчиків, камер, радарів та лидарів, що забезпечують круговий огляд та здатні розпізнавати пішоходів, велосипедистів елементи дорожньої інфраструктури та інші транспортні засоби.

Доступ у салон забезпечують розсувні двері

За словами представників компанії, для забезпечення безпеки пасажирів, у конструкції Robotaxi застосовані більш 100 інноваційних рішень, багато з яких раніше не використовувалися в автомобілях.

Поки в компанії не повідомляють дати початку комерційного використання шатла, але на думку керівника Zoox Айши Еванс, "презентація діючого зразка знаменує важливий крок на шляху до створення повноцінного автономного шатл-сервісу".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Apple має намір представити свій безпілотний електромобіль вже у вересні майбутнього року, а компанія Rivian презентувала перший серійний зразок развозного фургона, створеного за замовленням компанії Amazon.

СШАНовини автосвітуавтоновиникомерційні автоAmazonелектромобілі