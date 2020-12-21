Amazon презентував автономне таксі Zoox Robotaxi

Пдрозділ Zoox, що належить компанії Amazon, представил повністю функціональний шатл з автономним управлінням, який отримав назву Robotaxi.

Про це повідомляє портал Amazon. Новинка являє собою симетричний однооб'емник довжиною 3630 мм та висотою 1936 мм.

Незважаючи на свої компактні розміри електромобіль отримав зсувні двері та просторий 4-місний салон з двома диванами, розташованими один навпроти одного.

У електрокарі, який управляється автономно, немає звичних органів управління. Він має на борту бездротову зарядку для смартфонів та сенсорні панелі інформаційно-розважальної системи, яка може служити гідом у процесі руху.

Zoox Robotaxi оснащений батареєю ємністю 133 кВтч, яка дозволить без додаткової підзарядки працювати на маршруті до 16 годин. Максимальна швидкість, яку може розвивати Robotaxi, достігает121 км/год. Завдяки повному приводу шатл здатний змінювати напрямок руху.

Для автономного драйву Robotaxi забезпечений великим набором датчиків, камер, радарів та лидарів, що забезпечують круговий огляд та здатні розпізнавати пішоходів, велосипедистів елементи дорожньої інфраструктури та інші транспортні засоби.

За словами представників компанії, для забезпечення безпеки пасажирів, у конструкції Robotaxi застосовані більш 100 інноваційних рішень, багато з яких раніше не використовувалися в автомобілях.

Поки в компанії не повідомляють дати початку комерційного використання шатла, але на думку керівника Zoox Айши Еванс, "презентація діючого зразка знаменує важливий крок на шляху до створення повноцінного автономного шатл-сервісу".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Apple має намір представити свій безпілотний електромобіль вже у вересні майбутнього року, а компанія Rivian презентувала перший серійний зразок развозного фургона, створеного за замовленням компанії Amazon.