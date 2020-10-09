Amazon представив перший електричний фургон від Rivian

Amazon презентував фото і відео першого зразка електричного фургона, створеного для потреб компанії стартапом Rivian.

Про це повідомляє блог компанії. Перший з 100 тисяч замовлених компанією Amazon електричних фургонів відправився на випробування в реальних умовах.

Це одна з трьох версій моделі, створена Rivian з урахуванням специфіки роботи і технічних вимог компанії Amazon. Всього до 2030 року в роботу з доставки замовлень покупцям буде задіяно 100 тисяч електричних фургонів Rivian, причому до 2022 року в експлуатацію планується ввести 10 тисяч електрокарів.

Автомобіль оснащений всім необхідним, включаючи навігацію, системи допомоги водієві на трасі і в місті, а також камерою кругового огляду. Для кращої оглядовості автомобіль отримав велике лобове скло, двері водія посилены, а великі і яскраві світлодіодні задні ліхтарі зроблять машину помітною в будь-яких погодних умовах і в будь-який час доби.

Віртуальний асистент Alexa дозволить управляти допоміжними системами за допомогою голосу, наприклад, отримувати підказки навігатора або дані про дорожню і погодну ситуацію на маршруті. Доступ до вантажів водію забезпечує зсувні двері в перегородці кабіни. Вантажне відділення забезпечене полицями, розміщеними на трьох рівнях.

"Ми об'єднали технології Rivian і наш великий логістичний досвід, і в результаті отримали те, як в майбутньому буде реалізована доставка" останньої милі ", коментує Росс Рейчі, директор з глобального парку і продуктам Amazon.

"Автомобіль, який ми розробили спільно з Amazon – це не просто електричний фургон. Нашими пріоритетами були безпека і функціональність для оптимального вирішення завдань доставки вантажів, – зазначає Р. Джей Скаріндж, керівник компанії Rivian. – Ми вивчали, як водії сідають в фургон і виходять з нього, яким має бути робочий простір, а також, як організований робочий процес по доставці вантажів ".

У компанії Amazon розповіли, що перш ніж інвестувати кошти в спільний проект з компанією Rivian, вони безуспішно намагалися знайти електричні фургони, що відповідають потребам водіїв компанії і особливостям роботи служби доставки. Тому довелося створювати власний електромобіль спільно з Rivian. Електричні фургони Rivianпочнуть роботу в Amazon вже в наступному році.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Tesla звинуватила Rivian в крадіжці інтелектуальної власності та переманюванні співробітників.