Акції Tesla подорожчали на тлі електрокарів, що дешевшають

Акції американського виробника електромобілів Tesla майже досягли позначки в $1600 і на даний момент коштують по $1592,33.

Останнім часом акції компанії динамічно набирають в ціні. Це пов'язано з досить високими продажами бренду і, наприклад. нестабільними цінами на нафту, до яких електромобілі прив'язані в меншій мірі в порівнянні з бензиновими авто.

Також зростанню вартості акцій Тесла сприяє підвищений попит на продукцію компанії через періодичне зниження цін на електромобілі Model S, Model X і Model 3. Нещодавно також знизилася вартість кросовера Tesla Model Y.

Акції Tesla постійно зростають в ціні. Дані Cboe BZX Exchange

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