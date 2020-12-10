AC Cars представила 626-сильну електричну Cobra

Відомий британський виробник спорткарів, компанія AC Cars представила електричну версію своєї культової моделі Cobra.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Новинка отримала довгу назву AC Cobra Series 4 Electric, але за той час, поки ви будете її читати, автомобіль розженеться до першої "сотні". Це, звичайно ж, жарт, але у компанії стверджують, що на спринт від 0 до 100 км/год цьому "м'язистому" родстеру потрібно всього 3,8 секунди.

За основу для свого чергового проекту майстри з Норфолка взяли топову модель Cobra 378 Superblower, про відродження якої ми недавно розповідали. Але на відміну від свого бензинового побратима, Cobra Series 4 Electric абсолютно нешкідлива для навколишнього середовища. Під капотом новинки встановили електричний силовий агрегат, створений в кооперації з британською компанією Falcon Electric.

Автомобіль оснащений електромотором, який розвиває потужність 460 кВт (626 к.с.), а його крутний момент досягає вражаючою величини в 1000 Нм. І це при тому, що маса родстера – всього 1190 кг. В результаті новинка має дуже високий показник питомої потужності – 1,9 кг на 1 к.с. Для порівняння у Lamborghini Huracan на одну "конячку" доводиться цілих 2,55 кг ваги. Живлення електромотору забезпечує батарея ємністю 54 кВтг, а запас ходу виробник обіцяє на менш 200 миль, тобто понад 320 км.

Замовити електричну Cobra можна на сайті виробника або надіславши листа на його електронну пошту. Вартість новинки без урахування податків та зборів складе не менше 168 тисяч фунтів (186 тисяч євро). Перші покупці зможуть насолодитися своїм придбанням вже влітку майбутнього року.

Варто відзначити, що це не перший досвід компанії у створенні електричної версії Cobra. Раніше компанія анонсувала випуск 58 родстерів Series 1 Electric з 313-сильним електромотором, а також дюжини 626-сильних купе Le Mans Еlectric, присвячених спортивному минулому бренду.

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