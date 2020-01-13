Абсолютно нова Tesla Model S: якою вона буде

Популярний електромобіль Tesla Model S існує вже 8 років. Американська компанія не надто часто балує нас новинками, хоча за цей час Ілон Маск встиг показати кілька моделей.

Йдеться про ефектний місткий кросовер Tesla Model X і компактний Model Y, відносно доступну Model 3 і неймовірний електропікап Tesla Cybertruck. Крім того, громадськість обговорює нову Tesla Roadster і вантажівку Semi. Але, як з'ясував OBOZREVATEL, Tesla Model S другого покоління на горизонті поки не видно.

Tesla Model S вийшла на ринок в 2012 році tesla.com

Як ви розумієте, компанії зараз вистачає роботи. Гучні обіцянки накладають певні зобов'язання, і в першу чергу у виробництво необхідно відправити вже анонсовані і показані моделі. У кращому випадку, цей процес може затягнутися на найближчі п'ять років.

Новини У Росії Tesla Cybertruck уже покрився іржею

Такий дизайн для нової Tesla Model S – сміливе рішення carscoops.com

Проте, CarScoops вирішив пофантазувати і уявити, як може виглядати електромобіль Tesla Model S 2023 року. При цьому фахівці відзначають, що автомобіль, який зробив компанію по-справжньому відомою, може не отримати наступника. Але якщо відкинути ці думки, електрокар другої генерації буде виглядати наступним чином.

На зовнішність Tesla Model S 2023 вплинули кілька електромобілів компанії carscoops.com

Автомобіль безпомилково впізнається як модель Тесла, але виконаний з більш вишуканими прийомами, ніж будь-яка інша машина "електричної" компанії. Передня частина натхненна Tesla Roadster 2.0, яка вже була представлена громадськості.

Неважко помітити, що загальна стилістика зображеного на рендері авто відрізняється від оригінальної Model S. Велика кількість різких ліній можна пов'язати з недавнім пікапом Тесла Кібертрак. Хоча представлена "вантажівка", звісно, виглядає набагато радикальніше.

Багато в чому натхненником дизайну виступила Tesla Roadster, яка ще не вийшла на ринок tesla.com

Одна з найбільш очікуваних модифікацій, яку може отримати модель наступного покоління – версія з трьома електромоторами. В цьому випадку розгін до 100 км/год може виявитися нижчим за 2 с! Запас ходу в 800 або навіть 1000 км також не буде зайвим і тільки зміцнить позиції бренду.

Звісно, автівці за 100 тисяч доларів знадобиться більш якісний і преміальний інтер'єр з дорогими оздоблювальними матеріалами і приємним дизайном. Отже, Ілону Маску є над чим попрацювати.

Концепт Tesla Model S був готовий в 2009 році, але через три роки серійний електрокар дещо змінився tesla.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, пікап Tesla Cybertruck отримає конкурента від Hummer.

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