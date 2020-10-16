6-річна Tesla Model S наблизилася до пробігу 1 600 000 км

Житель Німеччини Хансйорг Геммінген проїхав електромобілем Tesla Model S 2014 року 1,2 млн км. Тепер він прагне до наступної мети – 1,6 млн пройдених кілометрів.

Як повідомляє Autoevolution, з рекордними цифрами на одометрі німця привітав особисто Ілон Маск – глава "Тесла" зробив відповідний пост в своєму Twitter. Однак Хансйорг Геммінген став зіркою ще задовго до цього: в листопаді 2019 року про нього написали провідні ЗМІ, як про перший власника електромобіля Tesla, який проїхав 1 млн км.

Вітання Маска з рекордним пробігом Скріншот публікації

Власник рекордної "Тесли" купив свою Model S P85 6 років тому з пробігом 30 000 км. Відтоді він щодня проїжджає на ній по 600 км – долати такі відстані його зобов'язує робота біржовим брокером. За словами Геммінгена, він не є фанатом "Тесли", однак вірить в майбутнє електромобілів і прагне розвінчувати міфи, які з ними пов'язані.

Хансйорг Геммінген і його Tesla autoevolution.com

За весь час експлуатації у електрокара була лише одна заміни батареї і трьох електромоторів (на 470 тис. км). Однак нові агрегати дісталися безкоштовно, оскільки їх встановили по гарантії.

Хансйорг Геммінген і його Tesla autoevolution.com

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