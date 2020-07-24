Компанія Wuling представила шестиколісний електричний пікап

На автошоу в Ченду компанія Wuling показала незвичайний пікап на електротязі з шістьма колесами. Про це повідомляє портал Autohome.

Компанія Wuling представила електричний мініпікап. Фото: autohome.com.cn

Компанія Wuling, що входить до складу спільного підприємства GM-SAIC, відома своїми комерційними моделями малого класу. З недавнього часу виробник почав активно розвивати напрямок електромобілів. У кінці травня нинішнього року в Китаї почалися продажі міського хетчебека Wuling Mini EV. Саме він послужив основою для створення чергової електричної новинки.

Компанія Wuling представила електричний мініпікап. Фото: autohome.com.cn

Тривісний пікап успадкував від хетчбека 27-сильний електромотор і компактну літій-іонну батарею енергоємністю близько 14 кВтг. З таким набором автомобіль зможе подолати до 170 км.

Компанія Wuling представила електричний мініпікап. Фото: autohome.com.cn

Цікаво, що привід здійснюється на середню пару коліс. На 12-дюймові чорні диски одягли спеціальну позашляхову гуму, яка зазвичай використовується на квадроциклах.

Компанія Wuling представила електричний мініпікап. Фото: autohome.com.cn

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Прототип отримав яскраве оранжеве забарвлення з контрастними чорними вставками, рейлінги на даху, додаткові світлодіодні фари на передній панелі і глибокий багажний відсік.

Компанія Wuling представила електричний мініпікап. Фото: autohome.com.cn

Компанія Wuling представила електричний мініпікап. Фото: autohome.com.cn

Компанія Wuling представила електричний мініпікап. Фото: autohome.com.cn

Салон, розрахований на 4 осіб, уніфікований з серійним Wuling Mini EV. Мінімальний рівень комфорту забезпечує кондиціонер і FM-радіо.

Компанія Wuling представила електричний мініпікап. Фото: autohome.com.cn

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на автошоу в Ченду презентували кросовер під ім'ям "Велика собака".