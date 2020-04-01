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1 квітня • оновлено в 12:30
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40-річний Mercedes перетворили на Tesla з крутим дизайном

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Старий Mercedes 350SL 1978 випуску силами компанії The SL Shop перетворився на електромобіль. Б/у Мерседес отримав мотори і батарею від Tesla, але при цьому зберіг стильний дизайн.

Автомобілям Тесла точно не вистачає харизми. Милоподібні кузови цих електрокарів не викликають жодних емоцій та нагадують середньостатистичні автомобілі. Проте з технічної точки зору моделі Tesla довели свою ефективність. Напрошується рецепт ідеального EV.

Mercedes з моторами і батареєю від Tesla

Mercedes з моторами і батареєю від Tesla

скріншот відео

Мабуть, за таким сценарієм і спрацювали фахівці The SL Shop. Проєкт отримав назву SportLine ZERO. Але до британських майстрів цей Mercedes SL потрапив у поганому стані. Механіки відновили його кузов, підвіску та інтер'єр, а в якості силової установки вирішили використувати два електромотори і батарею Tesla.

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Динамічні характеристики в компанії не наводять, але такий електромобіль Мерседес напевно розганяється до 100 км/год в межах 5 секунд. Запас ходу становить 240 км.

Mercedes з моторами і батареєю від Tesla

Mercedes з моторами і батареєю від Tesla

скріншот відео

Mercedes з моторами і батареєю від Tesla

Mercedes з моторами і батареєю від Tesla

скріншот відео

Але головне – це зовнішність. Характер спортивного родстера тут повністю зберегли. Тому ентузіасти напевно оцінять виконану роботу. Однак продавати такі автомобілі в компанії не планують. Проєкт носить експериментальний характер і демонструє можливості фахівців.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про стару Alfa Romeo, яку переробили на електромобіль.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Tesla Mercedes-Benz ретро електромобілі авто б/к автомобіль
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