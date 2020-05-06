200 км за 5 хв: новий рівень швидкості зарядки електрокарів

Швидкісні зарядки для електромобілів постійно вдосконалюються, і зараз головним завданням розробників в цьому напрямку є скорочення часу зарядки. У Японської асоціації фаст-чарджерів (Japan Electric Vehicle Fast Charger Association) не сиділи склавши руки і представили новий стандарт швидкісних зарядок – CHAdeMO 3.0.

Протокол нового покоління японці розробили у співпраці з Китайським радою по електроенергії (CEC), і він встановлює певні вимоги до сумісних швидкої зарядки постійного струму. Головна особливість CHAdeMO 3.0 – збільшена потужність зарядки, і в даному випадку. вона становить "більше 500 кВт" при максимальній силі струму 600А (для порівняння, фірмова мережа Tesla Supercharger в своєму останньому оновленні V3 розрахована на граничну потужність в 250 кВт).

CHAdeMO 3.0 greencarcongress.com

За попередніми підрахунками, ті зарядні станції, які будуть відповідати протоколу CHAdeMO 3.0, зможуть забезпечити зарядку на рівні "200 км ходу за 5 хвилин". Іншими словами, за 10 хвилин підключення можна буде повністю поповнити батарею середньостатистичного електрокара.

CHAdeMO 3.0 electrive.com

Ще одна "фішка" CHAdeMO 3.0 – введення нового стандарту кабелю до сумісних зарядки. Він буде легшим і тоншим (компактнішим) за сучасні кабелі, а також оснащений новою системою рідинного охолодження та позбавлений механізму блокування. Нарешті, завдяки появі нового покоління протокол CHAdeMO вперше буде сумісний з зарядками національного китайського стандарту для зарядки GB/T і популярними в Європі зарядками Combined Charging Standard (CCS). Як наслідок, буде створено сприятливі умови для його більш широкого застосування.

CHAdeMO 3.0 electrive.com

Очікується, що вже цього року буде запущений процес сертифікації CHAdeMO 3.0. Спочатку його випробують на комерційних електрокарах (у 2021-му), а трохи пізніше поширять на легковики.

На даний час протокол зарядки постійного струму CHAdeMO дозволяє заряджати електромобілі за потужністю від 6 кВт до 400 кВт. На кінець 2019 року в світі налічувалося майже 1 млн автомобілів, сумісних з CHAdeMO. При цьому разом з вищезазначеним GB / T даний стандарт займають більше 90% світового ринку швидкої зарядки.

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