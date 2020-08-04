$13 000: як виглядає найдешевший електромобіль США

До недавнього часу найдешевшим електромобілем у США була базова Tesla Model 3 за ціною $37 990. Але тепер її потіснили в цьому статусі китайські електромобілі від Kandi Technologies Group.

Американський підрозділ цієї фірми, Kandi America, виводить на ринок два дуже дешевих електрокара – Kandi K27 і Kandi K23. Ціни на них складають $20 499 і $29 999, але з урахуванням урядової субсидії для пересічних американців вони будуть доступні за $12 999 і $22 499 відповідно.

Kandi K27 Фото: Kandi America

За великим рахунком, Kandi K27 і Kandi K23 – це один і той самий автомобіль, відмінності полягають лише в характеристиках, та й то не за всіми пунктами, а також у трохи іншому дизайні і габаритах. Так, довжина K27 становить 3,46 м, а К23 – 3,97 м. Водночас якщо перший оснащується батареєю ємністю 17,69 кВтг (160 км ходу), то другий – АКБ на 41.4 кВтг (302 км пробігу). А ось мотор у них однаковий – потужністю 27 к.с., що дозволяє прискорюватися до 101 км/год.

Kandi K23 Фото: Kandi America

Обидва автомобілі виглядають дуже вузькими і досить високими. Молодший К27 змахує на типову малолітражку, часткову схожу на Mini Cooper, а ось старший К23 тягне на класичний хетчбек зі спортивними рішеннями. Салон досить простий в обох випадках, зате до оснащення входить мультимедіа з великим екраном.

Kandi K23 Фото: Kandi America

Kandi K27 Фото: Kandi America

Відзначимо, що електромобілі Kandi є повноцінними машинами – їх потрібно реєструвати, а допуск до керування можливий лише при наявності прав. В першу чергу продаж новинок почнеться в Техасі, а пізніше їх почнуть завозити і в інші штати.

Kandi K23 Фото: Kandi America

Kandi K23 Фото: Kandi America

Kandi K23 Фото: Kandi America

Kandi K23 Фото: Kandi America

Kandi K27 Фото: Kandi America

Kandi K27 Фото: Kandi America

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Kia готує до виходу незвичайний електричний кросовер.