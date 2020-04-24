1115-сильний електромобіль зможе проїхати 644 км

Сергій Іванов Електромобілі 11:22, 24.04.2020

Компанія Karma з Каліфорнії оприлюднила технічну інформацію про свою нову високоефективну платформу для суперкарів.

Концепт Karma SC2
karmanewsroom.com

Розробка отримала назву High-Performance E-Flex. Вона призначена для використання в спортивних моделях і дозволяє встановити два електромотора – по одному на кожну пару коліс.

Концепт Karma SC2
karmanewsroom.com

За словами творців, сумарна потужність тандему досягає 1115 к.с. (820 кВт), а на колеса буде передаватися крутний момент в 14000 Нм. Ця цифра виглядає досить скромно, якщо згадати, що заявлений момент на колесах нового GMC Hummer EV обіцяли десь 15592 Нм.

Платформа Karma High-Performance E-Flex
karmanewsroom.com

Продовжуючи розмову про технічні характеристики новинки, варто також зазначити, що від 0 до 100 км/год суперкар зможе розганятися менше ніж за 1,9 секунди. Пласка батарея, що займає простір під підлогою, не тільки забезпечує низький центр ваги, але і гарантує запас ходу понад 640 км.

Концепт Karma SC2
karmanewsroom.com

Поки не ясно, коли очікувати серійну модель суперкара на новій платформі. За словами одного з топ-менеджерів компанії Karma, Кевіна Чжана, "наша нова платформа High-Performance E-Flex прекрасно підійде для установки на суперкарі і сконструйована для таких швидкісних машин, як концепт Karma SC2".

Концепт Karma SC2
karmanewsroom.com

Нагадаємо, що концепт SC2 дебютував в минулому році на автошоу в Лос-Анджелесі. Правда, тоді заявлений пробіг купе був на рівні 560 км. Серед інших особливостей моделі – карбоно-керамічні гальма, підвіска типу push-rod з горизонтальними амортизаторами і система векторизації тяги.

Концепт Karma SC2
karmanewsroom.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що компанія Karma адаптувала свою нову платформу для комерційного фургона.

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Авто Електромобілі

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