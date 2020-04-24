1115-сильний електромобіль зможе проїхати 644 км
Компанія Karma з Каліфорнії оприлюднила технічну інформацію про свою нову високоефективну платформу для суперкарів.
Розробка отримала назву High-Performance E-Flex. Вона призначена для використання в спортивних моделях і дозволяє встановити два електромотора – по одному на кожну пару коліс.
За словами творців, сумарна потужність тандему досягає 1115 к.с. (820 кВт), а на колеса буде передаватися крутний момент в 14000 Нм. Ця цифра виглядає досить скромно, якщо згадати, що заявлений момент на колесах нового GMC Hummer EV обіцяли десь 15592 Нм.
Продовжуючи розмову про технічні характеристики новинки, варто також зазначити, що від 0 до 100 км/год суперкар зможе розганятися менше ніж за 1,9 секунди. Пласка батарея, що займає простір під підлогою, не тільки забезпечує низький центр ваги, але і гарантує запас ходу понад 640 км.
Поки не ясно, коли очікувати серійну модель суперкара на новій платформі. За словами одного з топ-менеджерів компанії Karma, Кевіна Чжана, "наша нова платформа High-Performance E-Flex прекрасно підійде для установки на суперкарі і сконструйована для таких швидкісних машин, як концепт Karma SC2".
Нагадаємо, що концепт SC2 дебютував в минулому році на автошоу в Лос-Анджелесі. Правда, тоді заявлений пробіг купе був на рівні 560 км. Серед інших особливостей моделі – карбоно-керамічні гальма, підвіска типу push-rod з горизонтальними амортизаторами і система векторизації тяги.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що компанія Karma адаптувала свою нову платформу для комерційного фургона.