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1 червня • оновлено в 12:16
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1020-сильний електромобіль BMW M5 кине виклик Tesla Model S

1.1т
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Зі зміною поколінь заряджений седан BMW M5 зміниться кардинально. Серед іншого, у нього буде неймовірно потужна електрична версія, яка кине виклик Tesla Model S.

Як запевняє британський журнал Car, нова BMW M5 з'явиться у 2024 році – через рік після виходу звичайної "п'ятірки" з індексом G60. Машина з`явиться на ринку у двох версіях – заряджає гібрид та чистий електромобіль.

BMW M5 актуального покоління

BMW M5 актуального покоління

cars.com

У першому випадку автомобіль буде використовувати бензиновий V8 в поєднанні з електромотором, його потужність складе 780 к.с. А ось батарейковий варіант вийде ще більш вражаючим.

Він отримає три електродвигуни (два на задній осі і один на передній), їх сукупна потужність складе 1020 л.с. Живитися мотори будуть від батареї ємністю 135 кВтг – для порівняння, зараз топова Tesla Model S оснащується 100-кіловат-годинним блоком.

BMW M5 актуального покоління

BMW M5 актуального покоління

cars.com

Очікується, що електрична BMW M5 зможе прискорюватися до 100 км/год за 2,9 сек. Показник непоганий, проте вже зараз та сама Tesla Model S у своєму найкращому виконанні робить "сотню" за 2,4 сек. "Поступка" в динаміці пов'язана з тим, що "емка" отримає більш важку батарею, яка складається з акумуляторів пакетного типу, тоді як ліфтбек Тесла використовує більш легкі пальчикові батарейки. У баварській марці знають про цей прорахунок, проте будь-які зміни в проект вже вносити пізно – автомобіль вже знаходиться на просунутій стадії розробки.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що BMW представила нову 5-Series 2021 модельного року.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
BMW нові авто електромобілі
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