Електромобілі-2019: що варто знати

Електрокари стають технологічнішими, витривалішими та привабливішими.

Головні новинки від Tesla, Volkswagen та Mercedes-Benz з’являться у 2020-му, однак і цього року є на що подивитися. Тож – давайте аналізувати.

Renault Zoe 2019. Концерн Renault іще з 2012 року потужно заявив про себе на ринку електрокарів моделлю Zoe. Версія цього автомобілю, датована 2019 роком, вже поповнила автопарк компанії ДТЕК – авто використовується для обслуговування київських електромереж. “Зайде” вона не лише в корпоративному секторі – оскільки варіант справді привабливий та порівняно недорогий.

Зовні ця модель Zoe майже нічим не відрізняється від класичної, хіба що фронтальна частина авто стала більш строгою, окрім того, дещо інакше виглядатимуть задні ліхтарі. А от технічно це буде потужніше та витриваліше авто: рестайлинговий варівант Zoe 2019 року має 52-кіловатову батарею, і це на 11 кВтг більше, ніж у попередньої версії. Тож новий електрокар без підзарядки здатен проїхати вже до 390 км у теплу пору року і майже 250 км в холодну.

Електродвигун силою 135 к.с. на 27 к.с. потужніший, аніж у попередньої версії, тож Renault стверджує, що такий двигун дозволить Zoe 2019 модельного року розігнатися з місця до швидкості 100 км/год рівно за 10 сек. Вартість моделі поки не афішується, однак фахівці припускають, що вона буде не набагато дорожчою від попередньої моделі електрокара, який в Україні коштує на рівні від 24 тис. євро.

Крім того – можу поділитися досвідом користування попередньою моделлю цього авто з батареєю на 43 кВт. Що стосується запасу ходу – то я проїхав чесних 280 км. Розгін – не вражаючий, але цілком достатній, як для міського авто. Шумоізоляція - як і в багатьох інших електрокарах - бажає кращого, а от комплектація приємно тішить, як на модель електромобіля такого класу: 2 LED-дисплеї, камера, дистанційне включення клімату і багато іншого.

Однак варто відзначити Zoe за один вражаючий фактор, що впливає на оцінку цього авто – це штатний інвертор на 22 кВт. Він дозволяє швидко заряджати авто від зарядки змінного струму, а саме 22 кВт на год., або зарядка за годину на 140 км., а це вражає, особливо коли розумієш, що середньодобовий пробіг становить 60-70 км. Тому я роблю висновок, що цей електромобіль – один із найзручніших з-поміж бюджетних міських електромобілеів саме за показником зручності володіння в місті.

Audi E-Tron дорожчий від Renault Zoe в кілька разів: модель коштує 80 тис. євро. В Україні в 2019 році вже помітили на вулицях різних міст 3 моделі цього авто: в Києві, в Ужгороді та в Миколаївській області. При цьому - в топовій комплектації Launch Edition 1, що включає камери кругового огляду, пневмопідвіску, паркувальний автопілот, Wi-Fi, системи автоматичного гальмування і напівавтономного керування.

Цьогорічна модель кросовера оснащена двома моторами загальною потужністю 402 к. с. До швидкості 100 км/год зі старту він може розігнатися всього за 6,6 с., а максимальна швидкість становить 200 км/год. На одній зарядці Audi e-tron може проїхати 417 км.

Маю досвід користування цим електрокаром, і ним – варто поділитися. З першого дотику відчувуаєш, що має справу із справжнім AUDI багатосхожого з AUDI Q8, цікаве рішення з дзеркалами заднього виду. Чудова шумоізоляція, висока якість матеріалів, збалансована робота ходової частини - все це свідчення високого класу. З іншого боку - помітно, що німці - наздоганяють, і ще не звикли будувати “електрички”: відсутність багажного відсіку під капотом, “пелюстки” підкермові для регулювання рекуперації на це вказують. Розгін в Audi E-Tron добрий, але не вражаючий. Вважаю, що Tesla нас таки дуже розбестила цим показником, але 100% що Audi знайде своїх прихильників. За годинний тест-драйв було важко оцінити максимальний пробіг, проте за власним досвідом порівняння показників – точно понад 300 км.

Hyundai Kona Electric – нова модель Hyundai, виробника, електрокари якого найбільше полюбилися українським державним органам на кшталт НБУ та Укренерго. Нова модель, яка вже була представлена на iForum, може змагатися за покупців не лише оновленої Renault Zoe (різниця з попередньою версією – суттєва, адже заявлена вартість офіційної Kona в Україні - на рівні 35 тис. доларів). Дехто вважає, що такий цінник дозволить електрокару позмагатися із новою версією найпопулярнішого в Україні електрокара станом на зараз – із Nissan Leaf E-Plus, про який розповімо трохи далі.

Базова модифікація Hyundai Kona Electric передбачає акумулятор на 39 кВтг і електромотор потужністю 100 кВт (136 к.с.). Опціонально доступний акумулятор на 64 кВтг, який йде в пакеті з електродвигуном, потужністю 150 кВт або 204 "конячки". Однак ця модесь суттєво дорожча - від 45 тисяч доларів.

Porsche Taycan (Mission E) – це перший чистий електромобіль цього автоконцерну - і який же він спорткарно-розкішний! І це - цілком очікувано, що саме Porsche був зобов'язаний цьогоріч випустити авто із реально видатними технічними характеристиками. Синхронні двигуни загальною потужністю 600 к.с. (440 кВт), які дозволяють електромобілю розігнатися до першої сотні менш ніж за 3,5 секунди, а до 200 км/год - менше, ніж за 12 секунд.

Додайте до цих суперпоказників батарею, що дає електромобілю запас ходу на рівні 500 кілометрів. Погодьтеся - в нашому списку це дуже серйозна заявка. Цікаво, що спеціалізовані зарядки заряджатимуть Porsche до міри, достатньої на 400 км запасу ходу, всього за 15 хвилин.

Вартість авто, природно, буде також порівняно високою. В продуктовій лінійці виробника Taycan розміститься між моделями Cayenne та Panamera і коштуватиме в районі 80 000 євро. Сподіваємось побачити Taycan на дорогах вже в 2-й половині 2019-го.

Надзвичайно цікавою характеристикою цієї моделі є той факт, що лише Taycan може скористатися повною швидкістю заряду 350 кВт. Тобто саме Porsche найпершим вийшов на ринок з електромобілем, який підтримує таку швидкість заряду. Тобто саме ця модель уже сьогодні вказує вектор розвитку усієї електромобільної галузі: супер-швидкісна зарядка - справа вже не завтрашнього, а сьогоднішнього дня. І до неї потягнеться ринок.

Volkswagen e-Caddy від ABT Sportsline. Е-тюнінгований Volkswagen e-Caddy створений на базі моделі Caddy Maxi з подовженою колісною базою. Масове виробництво цієї моделі триватиме з середини 2019 року. Її заявляють як ідеальну для таксі модель, з огляду на містку кабіну, в якій може розміститися п'ять пасажирів і багаж. Під капотом e-Caddy – електродвигун потужністю 111 к.с. Його живить літій-іонна батарея ємністю 37,3 кВт/год, забезпечуючи на одній зарядці подолання відстані до 220 км по циклу NEDC. АКБ моделі e-Caddy набирає 80% заряду за 49 хвилин при використанні швидкого зарядного пристрою. Максимальна швидкість електромобіля складає 120 км/год.

Це перший електробус подібного формату і найбільший електрокар з-поміж усіх, в яких особисто я сидів за кермом. Розгін - як у доброго дизеля, що чудово його характеризує. А іще - він абсолютно безшумний, чого від буса важко очікувати, погодьтеся.

Volkswagen e-Transporter від ABT Sportsline. На відміну від моделі e-Caddy, авто e-Transporter є концептуальним автомобілем. Тут достатньо простору для розміщення дев'яти пасажирів (у e-Caravelle, який найкраще годиться для таксі) або перевезення 6,7 куб. м. вантажу.

Однак, подібно до e-Caddy, електромобіль VW e-Transporter оживлюється 111-сильним електромотором, але варіацій блоку батарей передбачено дві: 37,3 кВт/год, або є вдвічі місткіша - 74,6 кВт/год. З меншою батареєю діапазон руху оцінюється в 208 км, в той час як більша забезпечує автономність до 400 км.

Volkswagen e-Crafter. Ще до виходу на ринок модель була відзначена нагородою конкурсу European Transport Award for Sustainability 2018 у категорії "Фургони". Адже розроблений електрофургон для підприємств, що діють в міських зонах, і перед початком розробки машини фахівці марки вивчили 210 000 профілів водіння більш ніж 1500 клієнтів. Дослідження показало, що більшість водіїв проїжджають на своїх фургонах від 70 до 100 км на день. Тому Volkswagen розробив e-Crafter саме для таких пробігів, які, крім іншого, нерідко пов'язані з частими зупинками.

Тому модель не розрахована на “далекобійність”: виробник заклав запас ходу в 173 км (в циклі NEDC, тобто в побутовій експлуатація буде менше) з максимальною швидкістю 90 км/год. Цей електрофургон здатен перевозити до 1,72 тонни вантажу і має силову установку потужністю 100 кВт (136 к. с.). Тобто він максимально функціональний і націлений на економію палива для комерційного сектору - тож зовсім скоро очікуємо на появу моделі в Україні, де вартість електроенергії значно нижча, ніж у наших європейських сусідів.

І це - далеко не всі електромобільні новинки 2019-го. Матимемо на наших дорогах іще як мінімум повністю електричну версію компактного кросовера від Kia - Nero NV, оснащеного 64-кіловатної батареєю і 200-сильним електродвигуном (385 км на одному заряді, при вартості трохи більше $30000), а також Nissan Leaf E-Plus - дальнобійна версія Leaf з 60-кіловатною батареєю і орієнтовним запасом ходу більше 300 км. Окрім того, не дивлячись на затримку випуску базової версії довгоочікуваного електрокара Model 3 від Tesla із запасом ходу в 354 км, авто з’явиться вже в 2019-му. Хоча найбільші сюрпризи американський виробник готує на наступний рік. Але це вже - дещо інша історія…

Стефан Благовісний, директор мережі електрозарядних станцій ТОКА

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