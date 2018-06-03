Дитина померла у "швидкій": у Запоріжжі сталася страшна ДТП

У Запоріжжі в результаті аварії загинули 5-річна дівчинка і її мати.

Як стало відомо, BMW з литовськими номерами під час "гонок" по Набережній на великій швидкості збив матір з п'ятирічною дівчинкою, які йшли по тротуару, передає "Інтерфакс-Україна".

Дитина померла у швидкій, її мати - вже в реанімації.

Як розповіли патрульні поліцейські, які перебували на місці аварії, до приїзду швидкої вони намагалися надати першу допомогу постраждалим, оскільки мати з дитиною ще подавали ознаки життя, проте ті не вижили. Дівчинка померла в автомобілі швидкої, її мати - в реанімації 5-ї лікарні швидкої допомоги.

За попередньою інформацією водій BMW брав участь у гонках по Набережній разом з іншим автомобілем, і, можливо, не впорався з керуванням, заїхавши на тротуар, збивши людей, і врізавшись в ялину.

При цьому другому автомобілю вдалося втекти з місця події. Пізніше з'явилася інформація, що його затримали. У нього нібито перелом хребта.

За даними слідства, гальмівний шлях автомобіля, який збив матір і дитину, становив до 120 метрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в Дарницькому районі на вулиці Григоренка Volkswagen з кортежу збив дитину-велосипедиста.