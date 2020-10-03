Звалище суперкарів, ближнє світло і їзда без прав: найкраще за тиждень

Bentley в купі мотлоху, звалище суперкарів у Китаї, Tesla на службі поліції та інші новини тижня в дайджесті АвтоОбозу.

В одному з дворів столиці зняли Bentley Continental GT, який звернув на себе увагу локацією парковки. Незважаючи на те, що це дуже розкішний і ексклюзивний автомобіль, його залишили в трохи специфічному місці – біля сміттєвих баків і купи мотлоху.

Автомобільне звалище в Китаї. Фото: carakoom.com

У мережі з'явилися фото приголомшливого автомобільного звалища. Загалом на ньому перебуває близько 200 машин, при цьому велика частина з них – це суперкари останніх років, до того ж у повністю робочому стані.

Для управління багатьма видами транспортних засобів в Україні потрібні водійські права. Однак є й винятки – на деякі "машини" не потрібні ніякі дозвільні документи. AutoOboz вирішив скласти список техніки, якою можна керувати без водійського посвідчення.

З 1 жовтня потрібно вмикати ближнє світло за містом. Фото: ipdd.com.ua

З 1 жовтня по 1 травня автомобілісти повинні вмикати ближнє світло фар за межами населених пунктів у денний час доби. За порушення цього правила поліція нерідко виписує штраф, хоча на ділі таке покарання дуже суперечливе. У тонкощах цього питання розбирався АвтоОбоз.

Tesla Model 3 на службі американських "копів". Фото: insideevs.com

Американські поліцейські поділилися статистикою про витрати на свій службовий електромобіль – Tesla Model 3. Їх вони також порівняли з вартістю володіння аналогічним за класом бензиновим авто. Яких же висновків дійшли американські копи?