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7 грудня • оновлено в 20:16
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Зміни до правил дорожнього руху і дешеві електромобілі: головне за тиждень

4.3т
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Чим запам'ятався автомобільний тиждень? Кросоверами, що майже не ламаються, сумнівним російським позашляховиком і важливими змінами в ПДД.

OBOZREVATEL підводить підсумки автомобільного тижня головними новинами в одній збірці.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто Лада ВАЗ позашляховик кросовер електромобілі ПДР Chery рейтинг
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