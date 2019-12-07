Зміни до правил дорожнього руху і дешеві електромобілі: головне за тиждень

Чим запам'ятався автомобільний тиждень? Кросоверами, що майже не ламаються, сумнівним російським позашляховиком і важливими змінами в ПДД.

OBOZREVATEL підводить підсумки автомобільного тижня головними новинами в одній збірці.

У Верховній Раді прийняли законопроєкт, який регулює переміщення осіб, що рухаються в колісних кріслах (візках). Маються на увазі нові норми і строгі вимоги.

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Не секрет, що електромобілі сьогодні досить дорогі. Проте, експерти прогнозують значне зниження цін найближчим часом.

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Новий електромобіль зі Швейцарії здивував сміливими рішеннями, що не демонструвала навіть Tesla.

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