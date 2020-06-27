Вживані авто з Німеччини і неправильна парковка – новини тижня

Дешеві вживані авто з Німеччини, кілька яскравих ДТП та київський борець з неправильною парковкою – все найважливіше і найбільш незвичайне за тиждень від AutoOboz.

Вже як пару років Німеччина активно позбавляється від старих дизельних автомобілів, продаючи їх за кордон – в основному, в країни Південно-Східної та Східної Європи. Однак через коронавірус збут цих машин зірвався і, як наслідок, вони стали втрачати в ціні.

Молода дівчина потрапила в ДТП на Aston Martin Vanquish за $300 000 (8 000 000 грн). Винуватиця втекла з місця ДТП, але в машині залишився 27-річний власник транспортного засобу.

Винуватиця ДТП втекла з місця події, але залишила власника ТЗ. Фото: carscoops.com

Нещодавно в околицях Праги сталася драматична аварія. Toyota Corolla нового покоління виявилася роздавленою між двома вантажівками, проте водій і пасажир легковика дивом вижили.

Наслідки ДТП. Фото: autosalon.tv

У Києві на вулиці Генерала Геннадія Воробйова (Курській) невідомий знівечив автомобіль Skoda Fabia Combi через неправильне паркування. Транспортний засіб підлягає ремонту, але отримав серйозні пошкодження.

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Легендарний ЛуАЗ-969 "Волинь" свого часу був популярним і затребуваним автомобілем – його випускали досить довго, з 1966 по 2002 рік. А що якби виробництво культового позашляховика відновили?

Проєкт нового ЛуАЗ. Фото: topgir.com.ua

У Києві побачили колекційний Mercedes-Benz 540K. Раритетний автомобіль виготовлено в кількості менше 50 екземплярів. Сьогодні таку машину можна купити тільки на аукціоні, а ціни доходять до $10 000 000.

У Києві знайшли довоєнний Мерседес. Фото: autoconsulting.com.ua

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