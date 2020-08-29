Військові авто США в Україні та ЛуАЗ у коробці – головне за тиждень

Військові авто США в Україні, найнадійніші машини, дешева Toyota і ЛуАЗ у коробці – найцікавіше за тиждень від AutoOboz.

Під Києвом, на трасі М-07, більш відомій як "Варшавка", зняли незвичайну автомобільну колону. А саме, в кадри потрапили кілька автомобілів армії США періоду Другої світової війни.

AutoOboz переглянув оголошення з продажу вживаних авто в Європі і, зокрема, в Україні, і на підставі цього склав список моделей з пробігом +500 000 км.

Фото розкішного позашляховика Rolls-Royce, ціни на який доходять до $400 000, розмістили в Instagram. Власник залишив свою машину прямо на тротуарі в центрі Києва, ближче до елітного магазину одягу та аксесуарів.

Rolls-Royce Cullinan залишили на тротуарі в центрі Києва.

Компанія Toyota представила абсолютно нову модель під назвою Urban Cruiser. Це дуже дешевий кросовер – його ціна порівнянна з Renault Logan.

Фотографи вирушили до Японії до знаменитої АЕС Фукусіма, аварія на якій перетворила прилеглі території на мляву порожнечу. Головний інтерес для фотографів представляли автомобілі.

В Україні виставили на продаж незвичайний позашляховик. Ним виявився вітчизняний ЛуАЗ-969М, який припинили виробляти в 2002 році. Але конкретний автомобіль – новий.